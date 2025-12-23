遭鄭麗文轟「沒大腦」！東吳副教授再PO文回擊：噁心的政黨 9問國民黨

政治中心／黃韻璇報導

國民黨主席鄭麗文在東吳大學與學生互動過程引起討論。（資料照）

國民黨主席國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀赴東吳大學演講，在提問階段時，卻要學生「別挑釁」，甚至開嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，引發熱議。對此，陳方隅昨（23）日深夜再度發文，面對自己被鄭麗文罵「無腦」，甚至遭國民黨青年團發文酸是「政治個人秀」，陳方隅怒轟，「真的是很噁心的政黨，噁心的黨工職。現在是民主時代了，還在搞這種不讓人發言的爛招嗎？」並提出9個問題，直言「中國國民黨的人們，要不要好好回答一下」。

鄭麗文22日晚間在東吳大學以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，不過，針對東吳政治系副教授陳方隅提問，鄭麗文竟回「你一定都是看三民自」，甚至嗆「沒有大腦」，讓陳方隅氣得發文回擊，鄭麗文別再消費過去自己對抗威權的夥伴，也不應問A答B迴避表態「把學生當笨蛋」。

國民黨主席國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀赴東吳大學演講。（圖／翻攝自陳方隅臉書）

陳方隅23日深夜再度發文，提到自己是在鄭麗文主席到東吳大學演講的最後十分鐘舉手提問，鄭主席在回答的時候罵他「無腦」、「三民自忠實讀者」，完全沒有想要溝通的意思，透露更誇張的是，國民黨青年團發文說他冗長發言阻礙多元討論，甚至質疑他怎麼可以來參加這場演講。陳方隅反問，自己是東吳大學政治系的老師，為什麼不能來參加？

至於被酸是「政治個人秀」，陳方隅更是傻眼表示，「我在最後十分鐘問了幾個問題，就變成政治個人秀？請問我今天是哪個政黨的黨工職？在哪個政府單位任職？都沒有耶！我沒有選舉、沒有公職、沒有加入政黨，我以東吳教師的身份來聽這場演講，是有什麼個人秀？」陳方隅怒嗆，你們如果不想回答問題可以先說啊，不想要不同立場的人來參加也可以先說啊！問題是這又不是你們的場，是學生會辦的活動，事前也沒有說要篩選參加者。你們是以為每一個場子都是你們自己動員來的人嗎？

陳方隅開轟，「真的是很噁心的政黨，噁心的黨工職。現在是民主時代了，還在搞這種不讓人發言的爛招嗎？你們以為在立法院那樣搞沒收討論、沒收審查，也應該擴展到校園活動喔？」

東吳大學政治系副教授陳方隅。（圖／翻攝自陳方隅臉書）

接著陳方隅更是連9問，「到底支不支持台灣的自我防衛？若要支持，那為什麼一直砍預算、擋預算？你們說需要討論，那為什麼程序委員會就擋掉不給討論？到底為什麼立委們要一批又一批去中國會見中國政府高官？為什麼你們要在各地偽造連署文書？為什麼你們黨內一堆金融犯、性騷擾犯、暴力前科的黑道立委和首長、特種行業世家二代三代？為什麼你們要侵占這麼多的黨產？為什麼你們要崇尚獨裁者？為什麼你們從反共變成親共？」他直言，中國國民黨的人們，要不要好好回答一下，好好面對社會大眾回答這些問題才是正軌。

陳方隅強調，對參加活動的人、舉辦活動的人、提問的人潑髒水是沒有用的。重點還是在於，貴黨黨主席學校來演講，對著學生嗆聲、教訓大家不夠格在大學殿堂，然後對著老師嗆聲無腦、貼標籤，現在又講得一副自己有多委屈。大嘆「學生們都看在眼裡。不要把大學生當成笨蛋好嗎？」最後陳方隅語重心長道，拜託一下，當個成熟的大人，當個成熟的反對黨，好嗎？

