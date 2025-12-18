遭酒駕奪命女清潔員遺體破碎 葬儀社動員5修復師15小時接力縫補

〔記者王捷／台南報導〕陳姓女清潔員遭鄭傳吉酒駕撞死，葬儀社耗時15小時、動員5名修復師修補下半身破碎遺體，並向家屬索取生前照片，盼盡量還原她平常的樣貌。

家屬在事故後委託葬儀社協助整理遺體與修復。葬儀社指出，遺體下半身破碎程度高，大家修復時情緒低落，最困難的是將破碎的骨頭沾黏在一起，程序需在尊重逝者、維持完整度的前提下逐步進行，時間與人力都比一般案件更吃重，也需要額外支援人力配合整體整理。

張姓老闆說，這次修復前後共花15小時，現場由5名修復師一起作業，另有其他人力支援，才得以把修復流程完成。他表示，修復工作不只要處理明顯破損，還要兼顧整體外觀的協調度，讓告別時的樣貌更接近生前。

張姓老闆也提到，他向家屬要了陳女生前的照片，包含她平常喜歡化什麼妝、想呈現的氣質與風格，作為修復與整體整理的參考。他說，照片能協助掌握五官比例與個人特徵，避免整理後失去原本的神韻，會依家屬意見調整細節。

張姓老闆強調，遺體修復與整理的目標是在不逾越尊嚴與家屬意願的前提下，讓家屬能以較完整的方式完成最後的告別，後續仍會配合家屬需求處理相關事宜，每一步都會與家屬確認方向。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

鄭傳吉酒駕撞死陳姓清潔員，葬儀社動員5名修復師耗15小時修補遺體，並依生前妝容照片還原樣貌供家屬告別。(記者王捷攝)

