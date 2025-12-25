遭酒駕撞死！23歲女清潔員今告別式 親友慟：奶奶仍不知情

台南市安平區16日發生酒駕死亡車禍。（圖／東森新聞）





23歲陳姓女垃圾車清潔員16日執行勤務時，遭酒駕的鄭姓男子高速撞擊身亡。家屬於今（25）日為其舉行告別式，現場布置鮮花與陳女生前生活照，其親友、男友及環保局同仁皆到場致哀，場面肅穆。

告別式靈堂門口布置陳女的生活照，緬懷其生前與親友共處的時光。背板文字寫道，陳女在人生年華離去，未了的夢想與責任成為思念的重量，字裡行間顯示親友的無盡悼念。

家屬表示，陳女生前與家人及男友感情深厚，突遭橫禍身亡令眾人心碎。為了保護高齡奶奶的身心狀況，家人至今仍不敢告知孫女已逝的消息。

代理環保局長許仁澤今日帶領同仁到場弔唁。他表示，雖然陳女任職於委外清潔公司，但環保局仍將其視為內部同仁看待。

針對後續撫卹，許仁澤指出，除合約規定外，目前正努力為家屬爭取等同環保局清潔隊員的120萬濟助金。此外，市長已指示協助辦理喪葬費用，並要求委外公司落實相關保險給付。

代理環保局長也提到，感謝家屬理性處理喪葬事宜。儘管家屬表示後續事宜可自行處理，但市府強調已全面準備，若家屬未來有任何需要協助之處，市府定會提供支援。這場酒駕造成的悲劇，在親友與同事的思念與不捨中，暫時畫下句點。

