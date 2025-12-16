遭酒駕車輛追撞 台南23歲清潔員當場死亡

民間清潔車駕駛一發現車尾被劇烈撞擊，趕忙下車察看，發現同事受困在2車間趕忙請路人協助通報。

目擊民眾說：「我坐下來就砰一聲很大聲呀！我以為什麼事情，就看到往那裡看就是車子已經撞到了。」

地方政府為了解決垃圾清運、機具、人力不足的現況，有時會委託環保公司清運垃圾，16日上午8時多，一輛民間清潔車來到安平區慶平路收垃圾，23歲的清潔車隨車人員陳姓女子當時到車尾確認作業狀況，卻遭後方駕駛撞上，女子當場失去意識、送醫不治，肇事駕駛也腿部骨折。

清潔車駕駛說：「我們有定點垃圾，就是停在那邊，然後我們都有放三角錐。她是要看裡面有沒有回收，然後就被後車直接撞上。」

清潔車所屬環保公司表示，死者入職不到3個月，表現相當認真，也從行車紀錄器發現後方駕駛撞擊前沒有剎車跡象。

環保公司主管劉先生回應，「第一時間接到司機的通報也是非常難過，就先趕來現場協助處理這樣，有看行車紀錄器都沒有剎車的痕跡。」

台南市第4分局交通分隊小隊長林雄男說明，「造成陳姓清潔隊員不幸身亡，鄭男腳部骨折送醫治療，經施予酒測值超過法定標準。」

根據了解，肇事駕駛酒測值0.95已超過法定標準的3倍，警方除了調查肇事原因，也將持續規畫酒駕取締勤務。