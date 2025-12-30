遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了

娛樂中心／施郁韻報導

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。

據悉，29日深夜10時許，新北市119接獲報案，新北市三重區河邊北街某民宅內有民眾無生命徵象，消防救護員到場後發現，患者已明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救，死者為資深藝人曹西平。

曹西平po出40年前的帥照，穿著打扮時髦又流行。（圖／翻攝自曹西平臉書）

事實上，曹西平1982年以一首《野性的青春》走紅歌壇，1998年後，成為《龍虎綜藝王》固定班底，曾主持節目《辣妹總動員》，犀利的風格深受觀眾喜愛。曹西平在節目上發脾氣做效果，一句「醜八怪，醜死了」相當出名，更傳聞被罵過的藝人都會爆紅。

曹西平曾被網友酸老又醜，他則po出40年前的帥照，當年他約22歲左右，強調當年他穿著打扮時髦又流行、才剛退伍「多有活力多有朝氣」，表示自己「一日偶像終身偶像」。

曹西平說，過去藝人要上節目都得先經過長相的評價，「舞台上一站就是超過40年了，塗塗抹抹一輩子，這樣子的偶像藝人不多了，我還在浪尖上真的非常不容易。」

曹西平開槓酸民：「我這叫醜那你叫什麼？你不是醜到爆了無聊的爛嘴巴，去X吧下地獄割舌頭夾手指，退伍我就出道先拍學生電影，再出專輯唱片，一路走來就是偶像歌星，從來沒有變過我的歌舞表演，你們這些賤民沒有看過就給我閉嘴。」



