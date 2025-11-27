遭酸「最沒資格拿TWICE公關票」 他揭與子瑜13年前師生情誼

嘻小瓜曾是子瑜舞蹈老師，兩人擁有多年交情。（圖／翻攝自Threads @kuakua_0629）

韓團TWICE近日在高雄開唱，吸引大批粉絲朝聖。曾是台灣成員子瑜舞蹈老師的藝人嘻小瓜（謝紹宸）也現身支持。沒想到演唱會消息公布後，他卻曾在網路上遭部分酸民嘲諷「最沒資格拿公關票」，對此，嘻小瓜在Threads曝光內幕，強調自己這次是 「用行動支持，我是買票進場」。

嘻小瓜在Threads發出長文寫下心情：「看到有人說，我最有資格拿公關票，謝謝大家對我的肯定，但我這次用行動支持，我是買票進場的唷」他也提到，之前演唱會發布的時候，有人刻意嗆他「最沒資格拿公關票」，對於無端惡意，他坦言不解，「雖然不知道這些人對我為什麼那麼多惡意，但我想說的是……沒有誰有資格誰沒資格！支持的心比什麼都重要！」

除了回應酸民，嘻小瓜看完 TWICE 高雄演唱會後，也難掩激動，曬出與子瑜在後台的合照，深情回憶兩人從教室到舞台的13年情誼。

他透露，當年還在教舞時，「13年前在舞蹈教室來了一位女孩，一開始女孩默默的跟我學習舞蹈……直到半年後教室成果發表會，我覺得女孩非常的高很適合站中間，也不知道為什麼就很喜歡這個女孩，所以就決定讓她站在C位，宣傳照，end pose都是…..最後女孩順利出道了，就是現在看到的『TWICE-子瑜』 ，很榮幸跟驕傲的，後來能參與她的成長歷程」。

嘻小瓜提到，或許每次都是發演唱會見面照片，很少發私下見面的照片，可能偶爾備受質疑「蹭」、「不熟」等流言蜚語，但他強調，「我真的是很珍惜這段友情」。

