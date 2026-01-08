遭酸「考試不及格留任」！陳昭姿反嗆林國成 與柯文哲簽訂內容全說了

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨不分區立委兩年條款期限將屆，民眾黨主席黃國昌日前指出，陳昭姿部分比較特別，將由前黨主席柯文哲另外處理，引發各界質疑其去留是否有變數。同黨立委林國成日前不滿批評，這就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任，不合邏輯」；對此，陳昭姿今（8日）受訪表示，「他說考試不及格，是誰考試不及格？我跟柯P訂的不是兩年條款，訂的就是代孕法案完成。」

針對「兩年條款」爭議，林國成日前在節目上表示，身為不分區立委當然尊重黨中央，但若用個案沒有通過就可以留任，其實就像「考試及格的人就要卸任、考試不及格的人就要留任」，不符合邏輯。

對此，陳昭姿受訪表示，「他說考試不及格，是誰考試不及格？這跟考試有關係嗎？我不了解他談話的真正意思，因為我沒有直接跟他請教過。大家都很關心兩年條款，但我跟柯P訂的不是兩年條款，訂的就是代孕法案完成。」陳昭姿也透露，近日柯文哲也會讓大家有所了解，畢竟現在還有兩、三周，所以才會期待趕快努力，「但我的確跟柯P訂的不是用兩年來做計算基礎，而是完成法案」。

