遭酸「背景不純」網紅星爺霸氣16字回 跨足新事業、起家背景曝光

網紅星爺報關行起家，出過多張單曲，日前再成立新公司「星輝開國際」，成為全台第一家引進移動式招待所的業者。（圖／網紅星爺提供）

網紅團體「二星兄弟」成員星爺日前成立「星輝開國際有限公司」，跨足移動式招待所，遭網友熱議並質疑「背景不單純」，星爺陳柏宏16字霸氣回應，「本人喜愛廣結善緣，公司絕對正派經營！」他也特別向記者介紹「移動式招待所」特色，目標年售50台以上，同時公開「徵女友」。

網紅「二星兄弟」2020年因《兄弟挺你》在網路上爆紅，MV上架1個月破百萬觀看，之後《兄弟一句話》、《每一瞬間》等作品也深受粉絲喜愛。星爺本名陳柏宏，22歲創業成立報關行，上月30日新成立星輝開國際公司，擔任執行長，並宣布引進「移動式太空艙招待所」，從客製化訂製到運輸交貨，一條龍替客戶服務與把關。

廣告 廣告

星爺表示，移動式招待所除了空間尺寸固定，其餘軟硬體皆可以客製化，總價145萬元起，是企業主能負擔得起的價格。（圖／網紅星爺提供）

對於新事業起心動念，陳柏宏表示，現代人重視休閒活動，再加上不管喜怒哀樂都想用唱歌來抒發情緒，他自己也三不五時喜歡高歌一曲，並從以前就想擁有一間私人招待所。

但他發現，招待所設立的地點，要考慮會不會吵到人，若在商辦，雖無須擔憂噪音擾民，但裝潢費用動輒300萬元起跳；房子若是租的，過了3~5年不租了，裝潢全歸房東所有，因此他才會想引進大陸現在當紅的「移動式招待所」。

陳柏宏介紹，移動式招待所為組合屋，寬度3米8、深度8米、高度3米1，可依有無廁所規劃容納14~19人，除了外觀尺寸固定，其餘皆可客製化訂製，想搭配的顏色、音響、內建軟體都可以做升級，就連外觀也能客製，打造獨一無二招待所，價格僅約145~158萬元，下單到交貨約45天。

能順利切入市場，與他的本業拖不了關係，他經營報關行起家，至今長達22年，了解進出口眉角，本身也擁有貨櫃船。

他也不諱言提到，他在大陸設有公司，因此不論是進出口業務、金流、交易安全、服務品質，皆較國內外其他業者更具優勢，不會付了錢、貨沒到，或是貨到了卻沒辦法組裝、沒有售後服務等問題。也因為他把市場門檻拉高，讓他對日後產品銷售上，更具信心，他喊出年銷50~100台的目標，開幕首日已有5、6筆訂單。

陳柏宏表示，移動式招待所隔音效果好，再怎麼高歌，招待所外最多不超過40分貝；也因為太方便，想換地方辦party，他們也能安排平板車載送。未來他也不排除提供租賃，讓活動業者也成為客戶之一。

最後，陳柏宏話鋒一轉要來「徵女友」。他自曝22歲創業時，非常非常窮，跟砂石業者承租辦公室，業者喝剩的飲料他倒成一杯來喝；愛唱歌的他，別人在包廂裡唱，他在包廂外唱，早年過著被人瞧不起的生活，所以告訴自己「一定要成功」。

「事業固然重要，但現在事業有小小的成就，所以想找個人分享，希望大家幫我介紹女朋友！」語畢後，真性情的他哈哈大笑。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員撿「32元舊電鍋」送拾荒婦！遭褫奪公權1年 法務部回應了

媽生病請妻照顧遭拒 月給4萬家用丈夫嗆「換妳去上班」被全場炮轟

因戲生情2／許莉廷主動踏出第一步 「姐姐」魅力擄獲林毓家