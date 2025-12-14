遭醉漢持刀猛追「少年嚇壞打給爸：我剛被追殺」父事後發文還原驚悚過程

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

社會中心／屏東報導

曾姓男子13日疑因喝醉，竟失控拿出預藏的美工刀一路追砍兩名高中生進國小校園。（圖／翻攝畫面）

屏東市一名曾姓男子（45歲）昨（13）日疑因酒醉失控，竟持刀追逐一男一女高中生，兩人因此嚇得倉皇跑進旁邊的國小，所幸校方人員見狀，迅速協助躲避並報警；警方獲報到場後，隨即將曾男制伏、逮捕。消息一出，馬上引發社會震驚，而被害學生的父親也發文還原案件全程，透露當接到兒子來電：「我剛被追殺！」才知發生如此恐怖的事件

這起驚悚事件發生於13日下午，受害少年父親於臉書還原的過程，指出當時自己兒子與一名女同學坐在仁愛國小外的人行道長椅休息時，發現一名騎乘自行車的男子靠近，由於對方行徑太過詭異，兩人因此警覺起身並準備離開。

沒想到，曾男竟突然掏出美工刀，邊揮舞、邊對著兩名學生辱罵恐嚇，兩人因受到驚嚇立刻拔腿狂奔，衝向仁愛國小校門口求助。期間，女學生順利逃上二樓躲藏，但曾男疑似鎖定該名少年，不僅闖入校園內，甚至盯著少年追殺至少兩圈，場面極度驚險。

之後，少年在情急之下，衝進校園內的保健室尋求庇護，而保健室人員見情況危急，立即將視線所及的6名學童拉進室內並反鎖大門。然而，曾男卻並未離去，持續在保健室外徘徊，甚至從窗戶向內查看，氣氛一度劍拔弩張。

警方獲報後迅速趕抵現場，立即制服並逮捕曾男，並查扣其所持的美工刀，所幸最終無人受傷。少年事後則心有餘悸的打給父親表示：「我剛被追殺！」讓其父親得知後整個嚇壞，立即趕往警局了解狀況。

另外，少年父親也藉此事件提醒社會大眾，在外務必保持警覺，切勿只顧著低頭看手機，因為危險總是悄然而至，「跑」則是你唯一的生存機會。

警方表示，曾男被捕時因酒醉意識不清，經過問訊後，認定其行為已構成重大公共安全威脅，依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦，並將建請檢察官聲請羈押。同時強調，已同步啟動校園安全維護機制，確保學生上課及活動安全。

