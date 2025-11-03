遭重慶公安立案偵查 沈伯洋自爆擔心的事 追問陸委會「這點」

大陸重慶市公安局10月28日宣布對民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，指控他以發起、建立「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動，將依法追究其刑事責任。而在近日，沈伯洋也在質詢時透露，自己目前比較擔心的，是一般平民接下來在其他國家遇到「長臂管轄」相關事件，那該怎麼辦？他並提到，台灣現在的危機是大陸步步進逼，在對個人方面的「長臂管轄」擴大範圍，如針對自己的懲戒，開始及於自己的家人或是商業往來對象，並且立案調查，「我相信接下來就是通緝、缺席審判了」。

外交部長林佳龍、陸委會副主委沈有忠，10月30日共同出席立法院外交國防委員會「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」及「中共對台進行長臂管轄、跨境鎮壓及我國相關應處」專案報告。

廣告 廣告

沈伯洋質詢沈有忠時表示，雖然這是自己的個案、不想做過多延伸，但自己現在比較擔心的，是前陣子台辦有公布法官、檢察官相關資訊，接下來可能會針對一般平民，如果接下來在其他國家遇到類似的事，那該怎麼辦？

他並提到，台灣現在的危機是大陸步步進逼，在對個人方面的「長臂管轄」擴大範圍，如針對自己的懲戒，開始及於自己的家人或是商業往來對象，並且立案調查，「我相信接下來就是通緝、缺席審判了」。

因此，沈伯洋詢問沈有忠，陸委會是否有比較有創意的方式，讓大陸知道做這些法律戰有成本？再來，由於未來一般民眾有可能遇到類似情形，陸委會是否有相關宣導預算？沈有忠回應，陸委會將繼續揭露大陸做這些事的意圖，也會提醒相關風險。

【看原文連結】