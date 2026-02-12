遭野生鼬獾抓咬要當心！人染狂犬病致死率近100％ 記好4口訣保命

【健康醫療網／記者林則澄報導】春節連續假期將近，衛生福利部疾病管制署與農業部動植物防疫檢疫署共同提醒，民眾走春、賞花、郊遊等戶外活動時，切勿接觸、逗弄或捕捉鼬獾等野生動物，以降低狂犬病感染風險。疾管署副署長林明誠指出，狂犬病一旦發病致死率近100%，若不慎遭動物抓咬傷，應先以肥皂與大量清水沖洗傷口至少15分鐘、消毒後盡速就醫，並由醫師評估是否需接種免疫球蛋白與人用狂犬病疫苗。

狂犬病致死率近100% 疾管署：被抓咬別拖延

疾管署說明，狂犬病毒會透過已感染動物的唾液，經抓、咬造成的傷口進入人體，若未及時採取醫療措施，一旦發病致死率近100%，但若在暴露後立即就醫並完成暴露後預防接種，可有效降低發病風險。林明誠副署長也提到，國內自2002年至今累計3例人類狂犬病確定病例，分別發生在2002年、2012年、2013年，其中2例在中國大陸感染、1例在菲律賓感染，皆為境外移入且均不幸死亡，因感染地點隨時可能變動，國人出國到有狂犬病風險地區仍需提高警覺，若遭動物咬傷或抓傷都要慎重處理。

2023年至今年1月監測2597件 陽性137件幾乎都是鼬獾

農業部防檢署科長許家寧表示，防檢署長期監測國內動物狂犬病疫情，2023年至2026年1月共監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾136件、白鼻心1件，顯示台灣野生動物狂犬病疫情主要病毒宿主仍是鼬獾，另因每年10月至翌年3月是鼬獾活動較頻繁季節，中低海拔山麓丘陵帶為其主要活動區域，民眾若在鼬獾常出沒地區發現其出現不怕人、主動接近或攻擊等行為異常，或看到動作狂躁、受傷或死亡鼬獾，應立即遠離並通知所在地動物防疫機關處理。

被野貓野狗咬也算？ 疾管署：哺乳類溫血動物咬傷都要注意

除了鼬獾外，林明誠副署長表示，不只是野貓、野狗，只要是哺乳類動物、溫血動物咬傷人都要注意，因無法立即判斷是否帶狂犬病病毒。雖以台灣監測結果來看，陽性案例幾乎都集中在鼬獾，僅1件白鼻心，但仍不排除有野貓、野狗被鼬獾咬到後染疫，卻未納入監測的可能，因此民眾應慎重以對，有相關足跡應盡快就醫由醫師評估，通常醫師會依傷口大小、出血狀況及被咬部位等因素綜合判斷，若有感染風險，則須接種免疫球蛋白，並依時程（第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天）完成4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。

遭抓咬怎麼辦？ 謹記「記沖送觀」口訣

疾管署與防檢署提醒，民眾若不慎遭野生動物抓咬傷，應先用肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫。

林明誠副署長也提醒民眾「記沖送觀」口訣：

記：保持冷靜記住動物特徵。 沖：大量清水、肥皂沖洗傷口並用優碘、酒精消毒。 送：盡速送醫評估是否打疫苗。 觀：動物可能抓咬人類後就逃逸，若情況允許但不勉強，盡可能將咬人動物繫留觀察10日，如發現家中動物行為出現異常，如停止吃喝、不安、頻尿、畏光或出現攻擊性等，請盡速通報各地動物防疫機關處理。

「記沖送觀」口訣。（圖／疾管署提供）

「二不一要」守則 別放養、別接觸野生動物 犬貓要打疫苗

防檢署呼籲民眾落實「二不一要」原則：

不棄（放）養家中寵物，避免家中寵物與野生動物接觸。 不接觸、捕捉及飼養野生動物，若看到野生動物出現不怕人或具攻擊性等異常反應，要避免接觸並可通報動物防疫機關。 要定期攜帶犬貓及人工飼養的食肉目動物施打狂犬病疫苗。

「2不1要」口訣。（圖／疾管署提供）

1月11件陽性怎麼看？防檢署：平均每月約10件 未明顯增加

針對近期鼬獾感染狂犬病毒隻數是否升高，許家寧科長說明，2026年2月有2件陽性，而1月共有11件鼬獾陽性案例，但並非全部都在1月採樣送檢，11件中僅4件為1月案例，另7件為去年12月採樣送檢，確診時間存在檢驗落差，若以往年平均來看，每月最多會有10件上下檢出陽性確診案例，因此1月的鼬獾感染數並沒有明顯增加。不過她也說，連假較長，民眾外出踏青機會增加，尤其可能帶寵物到郊外，應避免犬貓與野生動物接觸，落入狂犬病傳遞鏈的一環。

One Health跨部會聯防 建構人、動物、環境防疫網

疾管署與防檢署也強調，人畜共通傳染病的防治牽涉人類健康、動物健康與生態系統的複雜議題。衛福部、農業部、環境部及內政部已聯合提出適用我國本土的「國家防疫一體聯合行動計畫」，以One Health原則推動跨領域協作與多部門整合，透過疫情監測、動物疫苗接種、民眾衛教與暴露後醫療處置，降低狂犬病傳播風險並確保公共衛生安全。

