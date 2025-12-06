遭銀行誤鎖帳戶！他臨櫃「超狂攻擊」引正反論戰
國內詐騙案件攀升，銀行近年導入AI系統偵測異常交易以加速凍結可疑帳戶，但連帶造成民眾薪轉帳戶被誤鎖、資金無法運用，擾民情形日益嚴重。台北市一名氣球表演藝人「氣球王子」David日前就因此臨櫃提領存款，並將提款分成多筆、一次100元，並向行員表明要提領「50筆」，最終逼得主管出面處理，引起網友熱議。
David指出，因帳戶無故遭鎖，他必須以人工方式提領資金，但銀行並未說明誤判原因，只要求本人臨櫃。12月2日他前往分行後，刻意要求將提款分成多筆、一次100元，並向行員表明要提領「50筆」。他表示，行員雖一度驚訝，但仍按照程序逐筆辦理，期間也詢問他是否有其他訴求。David表示，「才領了50筆銀行主管出來叫我不要這樣慢慢領。大數據誤判，不是我的問題，是你們銀行的問題，給我造成不便。那就把問題丟回給銀行。」
事後David將存摺上密密麻麻的「提取現金100元」紀錄拍照上傳，證明確實逐筆提領。照片曝光後，網友紛紛好奇他是否需要抽50次號碼牌或填寫50張提款單；他回應，只要在櫃檯直接告知行員要分筆提領，行員就會協助操作。
此舉也在網路上掀起兩極反應，有支持者大讚他用「物理DDoS攻擊」成功反制銀行，使銀行在承受大量人工程序壓力後不得不正視問題，「我覺得只要有4、5名這樣搞，就可以癱瘓銀行一整天了」、「我喜歡你的解決方式」、「物理性質的物理DDoS」。
但也有網友質疑此舉無助於真正解決帳戶被鎖的問題，並可能拖累後方等待服務的民眾，「那這樣到底解決你的問題了嗎？ 還是你又製造了另一個問題？」、「結果影響到辛苦的櫃台行員及後面要辦理業務的民眾，對銀行高層根本沒有任何影響」、「你搞到只是櫃台人員跟其他民眾，中信櫃台已經夠慢，但高層也聽不到基層反應」。
