遭銀行誤鎖帳戶！他「臨櫃提款分50筆報復」網驚呆
銀行AI系統誤判導致民眾帳戶遭凍結的爭議持續延燒，台北市氣球表演藝人「氣球王子」因帳戶無故被銀行設限，在客服回應「可以臨櫃領錢」後，他於12月2日前往分行，刻意將提款分成50筆、每筆僅100元逐一辦理，網友驚呼：「傷害性和污辱性都極強」。
「氣球王子」在臉書發文指出，他的帳戶遭中國信託亂鎖，向客服反映卻未能獲得解封，客服僅表示可臨櫃領取現金。他表示，行員雖一度對他要提領50筆感到驚訝，但仍按照程序逐筆辦理，期間也詢問他是否有其他訴求。他強調「大數據誤判，不是我的問題，是你們銀行的問題，給我造成不便。那就把問題丟回給銀行。」
針對網友好奇的操作方式，他回應表示，只要在櫃檯直接告知行員要分筆提領，行員就會協助操作，不需要抽50次號碼牌或填寫50張提款單。他也將存摺上密密麻麻的「提取現金100元」紀錄拍照上傳，證明確實逐筆提領。
不少網友大讚：「我喜歡你的解決方式」、「物理性質的ddos」、「我覺得只要有四五名這樣搞，就可以癱瘓銀行一整天了」、「爽耶，領完再一筆一筆存回去」、「一個字 ~ 爽」、「你亂鎖我帳號，我還是要去找你，你叫我生無可戀，我也可以讓你做到懷疑人生」、「支持你」、「你應該先領200存100，領300存200，這樣他工作量才會大，你一直領100效果不大，爆擊率不高」、「你可以說你怕銀行有假鈔，所以領出來檢查，好了現在沒問題了，再一張一張存回去」、「有道理欸，中國信託也把我當日可以領12萬變剩下3萬，搞得我領錢都要分3次，下次我有空也這樣領」。
不過也有人認為，「結果爆走的是其他要處理的民眾」、「是很解氣但自己也浪費了寶貴的時間，好像也沒得到什麼」、「結果影響到辛苦的櫃台行員及後面要辦理業務的民眾，對銀行高層根本沒有任何影響」、「完全傷不到後面的boss」、「排你後面的人一定幹的要死」、「那這樣到底解決你的問題了嗎？ 還是你又製造了另一個問題？」、「雖然看起來很爽，但是有點浪費時間」。
