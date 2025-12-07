遭鋼筋刺傷控沒勞健保「零理賠」 派遣公司：有職災險

台中市 / 綜合報導

一名48歲費先生，上個月29日在台中柳川進行水岸改善工程，下水工作時臀部不慎遭暗藏在水中的鋼筋刺傷，傷口到現在還沒有恢復。今（7）日他出面指控，負責派遣的人力公司沒幫他保勞健保，事後還直接將他免職，害他領不到任何職災理賠給付。對此派遣人力公司承認，確實沒有幫費先生保勞健保，但有幫他保職災險，勞工局強調，未依規定幫員工投保勞健保，已經違反規定，最重可罰30萬並要求停工。

男子的臀部出現大面積傷口，直到現在遲遲無法癒合，48歲費先生出面指控，11月29日在台中市柳川進行水岸改善工程時不慎受傷，但聘請他上班的人力派遣公司，卻沒有幫他保勞健保，導致他完全領不到任何職災給付，當事人費先生說：「我有去勞工局查過，沒保勞健保，就沒有資格，沒有勞健保的資格。」

費先生11月29日當天從岸邊下水工作，過程中不慎滑倒，臀部疑似遭藏在水中的鋼筋刺中受傷，直到現在，忍著疼痛也不敢到醫院接受治療，就是擔心沒辦法負擔後續的醫療費用，回想當時情況他越想越氣，受傷當下現場的人還叫他不要叫救護車，事後還被免職。

當事人費先生說：「我同事阻擋我，主任也擋我，說要是叫救護出，工程一定停工的。」派遣人力公司業者說：「除非他要加入我們公司做固定的員工，我才會跟他加，如果沒有說要加，只有職業災害險。」人力公司證實，的確沒有保勞健保，但都有幫上班員工保職業災害險。

台中市勞檢處長邱怡川說：「經查該案雇主未依規定通報，勞工局勞檢處將速派員實施職業災害檢查，如查有違反職業安全衛生法，將依規定裁處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，並要求勒令停工。」

針對勞健保部分，勞工局補充移請勞動部勞保局跟衛服部處理，如果確實沒有依規定幫員工投保勞健保，也會違反，勞工保險條例、全民健康保險法等規定，將面臨保費2至10倍的行政罰鍰。

