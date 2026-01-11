遭鍾明軒嗆家族賺紅錢！郭昱晴道歉：曾經很喜歡他…下秒狠打臉

娛樂中心／綜合報導

網紅鍾明軒去年底到歐洲購物時，因被店員誤填成中國的代碼，導致退稅失敗、多花1萬多元台幣，他不滿公開過程後引發各界開酸，民進黨立委郭昱晴也直嗆「沒事中國人，有事就台灣人」。對此，鍾明軒昨（10日）反擊稱，郭昱晴全家都在中國賺紅錢卻喊「抗中保台」，質疑她除了會公審還會幹嘛？稍早郭昱晴也直接發出2人合照，無奈直喊「老天鵝啊～」

鍾明軒昨（10日）拍片反擊，「去哪旅行關你屁事！」在退稅風波發生後，他在某則帶風向貼文的留言區，看到「中華民國的郭姓立委」回覆「沒事中國人，有事就台灣人？！」鍾明軒不滿開嗆，「你要確定你的發言誒？自己的老公、家族在中國大陸賺紅錢，賺飽了成為既得利益者，再回來台灣喊抗中保台，到底憑什麼啊？」他還嗆郭昱晴，上任以來除了會騷擾民眾、網路公審，「你到底還會幹嘛？這位郭大立委你要確定你的發言欸！」

對此，郭昱晴馬上發文回應，坦言曾經很喜歡鍾明軒，如果那句「沒事中國人，有事就台灣人」令對方不高興，她願意道歉。不過回到事實，早在去年她已公開說明，「我先生五、六年前任職於一家100% 台資的台灣企業，以專業經理人身分領台灣總公司薪水的人。而短期出差一路被加工成『賺紅錢』」，如今竟被鍾明軒直接升級為「家族在大陸賺紅錢」，令她相當無奈，「老天鵝啊～到底誰可以告訴我，這個連我本人都不知道是否存在的家族成員👻，到底是誰啦？我實在太好奇了。」

郭昱晴（右）反擊鍾明軒（左）。（圖／翻攝「郭昱晴」臉書）

最後，郭昱晴附上多位網友事後道歉的證據，強調「這也是我選擇再次說明，而不想情緒對罵的原因。公共討論可以有立場，但不該建立在想像出來的『家族』與故事之上。畢竟事實還是最重要的」。貼文曝光後，不少網友也搖頭說，「賺世界各國的錢都很正常，大家沒辦法接受的是，某些人靠著貶低自己國家換取個人利益」、「我也曾經很喜歡他」。





