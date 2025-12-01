遭鍾明軒提告！閩南狼昔「突開撕八炯」內幕曝：不是幫他洗白

娛樂中心／綜合報導

曾在中國發展的歌手閩南狼（陳柏源），去年底與反共網紅八炯推出「中共統戰紀錄片」引發轟動，不過這對戰友後來疑似鬧翻，雖然傳出已經私下講開誤會，但至今仍不見2人同台。其中閩南狼在指控八炯影片中，曾提到網紅鍾明軒被惡意剪輯抹黑，當時鍾明軒更發聲稱「整整哭了一晚」，不過如今傳出鍾明軒將提告2人；閩南狼稍早寫下長文回應了，「我當初出來講話不是『幫他洗白』！」

鍾明軒昨（30日）發出影片「告人後去中國大陸」，一開場就憶起自從約2年前宣布去中國，就經歷各種誤解和攻擊，下秒拿出民事起訴狀宣布，「現在我終於鼓起勇氣，花了大錢對這些傷害我的人提起告訴」，強調每次出庭都要精彩，「絕對不會放過這些人」。對此，鍾明軒還提前綵排以原告身分，精心打扮出庭的模樣，「結果看到被告溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）竟然給我穿UNIQLO」，並露出嫌棄表情開酸，「看到這樣子的Look，我真的原地先原諒欸，只有原諒半小時，請先去換裝，我等下再回來」。

閩南狼遭鍾明軒提告！昔開撕八炯「幫發聲洗白」真相抖出：擔心他承受不住

鍾明軒宣布要對傷害他的人提告，並點名八炯、閩南狼。（圖／翻攝「鍾明軒」YouTube）

被鍾明軒點名後，閩南狼今（1日）發文表明立場，一來就開噴「在台灣提告我，轉身去中共國？這個動作的目的，不用我多說，大家心裡自然有判斷。」再來，他強調從頭到尾都沒說過鍾明軒「一定收錢」，當初說法是「目前沒有掌握他收取利益的證據」，但沒證據並不代表行為就合理，「大家對他的爭議，不是因為錢，而是因為 立場、發言、態度、言行引起大量社會反感。」他強調，紀錄片的內容只是提到鍾明軒的名字、並未指控他收受利益或當共諜，影片的事實談不上誣賴，「你這麼愛去中共國拍影片，人家共產黨員會不認識你嗎？」

閩南狼遭鍾明軒提告！昔開撕八炯「幫發聲洗白」真相抖出：擔心他承受不住

閩南狼強調，當初拍片不是幫鍾明軒洗白，而是選擇說出「目前沒有證據」的客觀事實。（圖／翻攝「閩南狼PYC(陳柏源)」YouTube）

至於當時開撕八炯、幫鍾明軒澄清，閩南狼透露，「當初出來講話不是『幫他洗白』，而是因為那段時間他遭受巨量輿論壓力，我擔心他心理承受不住」，所以他選擇說出客觀事實「目前沒有證據」，希望輿論不要再往更危險的方向走，「這點我問心無愧。我因講出事實被誤會，前段時間承擔的輿論壓力也沒比他少。」最後他喊話鍾明軒，如果覺得他的言論有問題，「歡迎照程序來，法律我會遵守，程序我也不會逃避。但我也會強調我講的都是可檢驗的事實，沒有任何攻擊人格、捏造內容的部分。其他部分，我就讓法律處理。」









