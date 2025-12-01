遭鍾明軒點名提告 閩南狼4點回應：我講的都是可檢驗事實

▲ 圖／翻攝自鍾明軒、閩南狼臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

網紅鍾明軒日前因赴中旅遊，遭控收錢配合統戰宣傳，儘管風波暫平息，但仍對他造成傷害，沉默了一陣子後，昨(30)日宣布已對所有傷害他的人提告，當中直接點名八炯、閩南狼。對此，閩南狼也回應了。

鍾明軒在最新影片透露將要啟程中國，表示距離上次到中國旅遊已隔638天，中間經歷了輿論攻擊，讓他身心靈都受影響，於是決定對這些傷害他的人提起告訴，並喊話要聘請設計師為他安排出庭的服裝，怒嗆絕對不會放過這些人；也透露若自己精心打扮出庭，「結果被告溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）竟然給我穿UNIQLO，看到這look我真的原地先原諒，只有半小時」。

廣告 廣告

閩南狼則在Threads發文回應，「首先，在台灣提告我，轉身去中共國？這個動作的目的，不用我多說大家心裡自然有判斷。」第二，他從頭到尾從來沒有說過鍾明軒「一定收錢」，強調當初說法是目前沒有掌握他收取利益的證據，這是事實，但 「沒有證據」不代表「行為就合理」，大家對鍾明軒的爭議，不是因為錢，而是因為立場、發言、態度、言行引起大量社會反感。

閩南狼表示，當初出來講話不是「幫他洗白」，而是因為那段時間他遭受巨量輿論壓力，自己擔心他心理承受不住，所以講出「目前沒有證據」這句客觀事實，希望輿論不要再往更危險的方向走，這點他問心無愧。透露自己因講出事實被誤會，前段時間承擔的輿論壓力也沒比他少；統戰紀錄片的內容只是提到鍾明軒的名字，並沒有指控他收受利益或當共諜，認為影片裡的事實都能檢視，談不上誣賴。

最後，閩南狼說，如果鍾明軒覺得自己的言論有問題，歡迎照程序來，法律他會遵守，也不會逃避程序，但他也會強調自己講的都是可檢驗的事實，沒有任何攻擊人格、捏造內容的部分，其他部分，就讓法律處理。

原始連結







更多華視新聞報導

閩南狼揭鍾明軒遭抹紅真相 陳沂見「惡意留言」嘆：討厭就能誣陷他？

鍾明軒遭爆中國統戰收買 發文反擊：沒收到任何單位邀請

被爆涉統戰 鍾明軒再發文：沒收到任何邀請

