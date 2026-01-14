遭鐵門夾困！台電員工當場身亡

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

台電高雄左營二次變電所今（14）日一早傳出死亡意外，一名台電員工疑似在操作鐵門時沒注意而遭夾困，警消獲報到場時，他已明顯無生命跡象，目前現場已拉起封鎖線，詳細發生原因待警方進一步調查釐清。

台電高雄左營二次變電所今早發生意外，一名台電員工遭鐵門夾困身亡。（圖／翻攝畫面）

左營分局表示，於今日早晨7點47分獲報，於高雄市左營區鼓山三路，有男子遭鐵門夾困，警消迅速到場後，卻發現該張姓男子已無生命徵象，經過初步排查發現應是該男於操作鐵捲門時操作不慎遭夾困。

員警於後續在現場拉起封鎖線，並請鑑識人員到場採證，同時調閱周遭監視器，以釐清案情並方便後續調查。

