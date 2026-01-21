遭長子布魯克林掀家族醜聞 貝克漢露面發聲：孩子犯錯是允許的

【緯來新聞網】英國足球明星貝克漢（David Beckham）家族長年維持「完美家庭」的形象，不過大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）近年傳出和家人鬧翻，日前更發出千字長文控訴父母的罪狀。對此，貝克漢出席活動首度發聲了。

貝克漢家族長年維持完美形象，但大兒子布魯克林日前發文控訴一切都是假的。（圖／翻攝自貝克漢IG）

布魯克林痛訴父母為了維護形象，不惜代價在媒體上散佈謊言，並對他展開無止盡的攻擊，多年來他始終保持沉默，並盡力將這些事情保密，但父母不斷逼迫，讓他別無選擇，只能為自己發聲。



布魯克林表示，父母把公開宣傳和代言看得比家人還重要，外界看起來的幸福只是假象，他並駁斥被妻子控制的說法，強調人生大部分時間都是被父母控制，在充滿壓力和焦慮的環境中長大，「我沒有被任何人控制，這是我人生中第一次為自己挺身而出」。



貝克漢現身美國CNBC財經節目《Squawk Box》，被問到年輕人使用社群媒體的危險性以及對心理健康的影響，他表示：「就我個人經驗，尤其是和我的孩子相處時，關鍵在於要正確使用」。



面對布魯克林的發言，貝克漢沒有正面回應，僅表示會教導孩子如何使用社群媒體，「孩子會犯錯，但這是被允許的，這是他們的學習方式，我一直教他們，但有時你必須讓他們去犯那些錯誤」，才能成長。

