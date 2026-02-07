遭開槍茶行幕後金主超大咖 疑涉土城當鋪51槍案

新北市 / 綜合報導

17歲少年持改造槍到茶行掃射，作案後帶著槍搭計程車投案，做案模式，完全和2023年4月，土城當鋪51槍案一模一樣，知情人士透露，被開槍的茶行，疑似是某外省幫派，在台中的重要據點，其中堂口的大哥，除了是茶行背後金主，也涉嫌策劃當年的土城槍案，這名金主以經營詐騙起家，將詐騙大本營紮根在喬治亞，以高薪工作為幌子，在境內布局博弈機房，宛如柬埔寨歐洲翻版。

在茶行外拍攝短影片，一走進門裡頭裝潢新穎，獨棟高挑設計，整體看起來相當豪華氣派，影片片段說：「這裡是我們自己的茶行，進去拜拜一下好了。」茶行去年9月才登記營業，12月店內神明舉辦開光大典，場面相當熱鬧，只是登記營業不到半年就發生槍擊，被開槍的茶行雖名為茶行，但網路店家營業時間，只有星期日上午11點到下午6點，其他都是休息日，實際上有沒有開門賣茶，沒人知道。

退休員警說：「掛羊頭賣狗肉，茶行、工程行，他們會利用這些合法的營業場所，來做為他們的據點。」根據知情人士透露，被開槍的茶行，疑似是某外省幫派最大堂口，在台中重要據點，堂口的大哥，曾涉嫌策劃，2023年土城當鋪槍擊案，疑似幫派黑吃黑衍生糾紛，做案手法如出一轍，都是未成年持槍掃射。

退休員警說：「教唆他的人都知道說，未滿18歲是屬於這個少年虞犯。」傳出這名堂口大哥也是茶行幕後金主，以經營詐騙起家，曾在中國坐牢過，出獄後遊走在東南亞，後來他將詐騙本營改紮根在，歐亞交界的國家喬治亞，以高薪工作為幌子，在境內布局博弈機房，虛擬貨幣洗錢管道，有如柬埔寨歐洲翻版。

茶行槍擊看似突襲開槍，背後恐怕牽涉到幫派的利益糾紛，真正的幕後藏鏡人是誰，才是檢警要追查的重點。

