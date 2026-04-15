遭開鍘後首現身立院打包行李 李貞秀再爆柯文哲恐被黃國昌「架空」

日前遭民眾黨開除黨籍的中配李貞秀今天（15日）首度回到立法院辦理相關程序。（圖／李智為攝）

民眾黨中評會日前正式開除立委李貞秀黨籍，也代表她同時失去不分區立委資格，立法院官網也已顯示李貞秀已於4月13日離職。李貞秀今天（15日）首度回到立法院打包收拾東西、辦理相關程序。她受訪時又再爆料，自己很擔心創黨主席柯文哲被黃國昌架空，因為黃上任後，就曾要求立委們換下Kp徽章，「台灣人都在看，做人不能這樣，吃人夠夠」。

民眾黨中評會日前以李貞秀明確將「辭任立委」作對價，要求獲取金額補償，因此決議將其開除黨籍。面對黃國昌出面指控她不只一次要錢，李貞秀昨一氣之下連上好幾個政論節目開撕黃國昌，並於今天上午首度回到立法院辦理相關程序。

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面對媒體追問，李貞秀在辦公室外受訪時表示，自己被開除黨籍當天在臉書發文後，她就已經有向柯文哲報告，這件事情就到此為止，相信柯也覺得這樣很好。但後續發展，柯文哲和她個人都完全沒辦法控制，就是因為黃國昌出來污損她的人格。

李貞秀喊話，請中評委、公布相關會議紀錄，不管是語音或者是所有的資料，全部公諸於世，不然她現在只能利用公眾管道發聲，除非黃國昌出來還她清白。

李貞秀提到，中評會的會議紀錄，正常是要給每個與會人都確認過沒問題後簽名，但他們所謂4月7日的會議紀錄，自己在4月13日才在中評會看到，他們那幾個人全部簽完名了，「那就是你說了算啊，我算什麼，我的意見在哪裡？」

李貞秀說，她後來才在那份紀錄上特別註明記載不實的地方、補充她的意見後才簽名，也在裡面強調自己「不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢」，她不容許身為黨主席的黃國昌，這樣子打一個願意為黨放棄權利的立法委員，還要污衊她的人格，「我想台灣人都在看，做人不可以這樣，吃人夠夠」。

李貞秀表示，還好今天是她，自己挺住了，如果換作是其他任何一個人，尤其是陸配，是會被黃國昌逼死的，「前面沒有被民進黨逼死，以後就被黃國昌逼死」。

此外，李貞秀也坦言，自己很擔心柯文哲會被黃國昌架空，因為黃國昌當黨主席後，就要求立委們換下Kp徽章，別上台灣國旗的徽章，而不是黨徽。



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