遭開鍘後首現身立院打包行李 李貞秀再爆柯文哲恐被黃國昌「架空」
民眾黨中評會日前正式開除立委李貞秀黨籍，也代表她同時失去不分區立委資格，立法院官網也已顯示李貞秀已於4月13日離職。李貞秀今天（15日）首度回到立法院打包收拾東西、辦理相關程序。她受訪時又再爆料，自己很擔心創黨主席柯文哲被黃國昌架空，因為黃上任後，就曾要求立委們換下Kp徽章，「台灣人都在看，做人不能這樣，吃人夠夠」。
民眾黨中評會日前以李貞秀明確將「辭任立委」作對價，要求獲取金額補償，因此決議將其開除黨籍。面對黃國昌出面指控她不只一次要錢，李貞秀昨一氣之下連上好幾個政論節目開撕黃國昌，並於今天上午首度回到立法院辦理相關程序。
面對媒體追問，李貞秀在辦公室外受訪時表示，自己被開除黨籍當天在臉書發文後，她就已經有向柯文哲報告，這件事情就到此為止，相信柯也覺得這樣很好。但後續發展，柯文哲和她個人都完全沒辦法控制，就是因為黃國昌出來污損她的人格。
李貞秀喊話，請中評委、公布相關會議紀錄，不管是語音或者是所有的資料，全部公諸於世，不然她現在只能利用公眾管道發聲，除非黃國昌出來還她清白。
李貞秀提到，中評會的會議紀錄，正常是要給每個與會人都確認過沒問題後簽名，但他們所謂4月7日的會議紀錄，自己在4月13日才在中評會看到，他們那幾個人全部簽完名了，「那就是你說了算啊，我算什麼，我的意見在哪裡？」
李貞秀說，她後來才在那份紀錄上特別註明記載不實的地方、補充她的意見後才簽名，也在裡面強調自己「不拿台灣民眾黨一分錢，不拿柯文哲一分錢」，她不容許身為黨主席的黃國昌，這樣子打一個願意為黨放棄權利的立法委員，還要污衊她的人格，「我想台灣人都在看，做人不可以這樣，吃人夠夠」。
李貞秀表示，還好今天是她，自己挺住了，如果換作是其他任何一個人，尤其是陸配，是會被黃國昌逼死的，「前面沒有被民進黨逼死，以後就被黃國昌逼死」。
此外，李貞秀也坦言，自己很擔心柯文哲會被黃國昌架空，因為黃國昌當黨主席後，就要求立委們換下Kp徽章，別上台灣國旗的徽章，而不是黨徽。
更多鏡報報導
遭李貞秀砲轟偽君子！黃國昌嗆說謊：講清楚到底有沒有要錢？
懶人包／李貞秀失言風波一次看 民眾黨還有「這些人」曾捲爭議辭立委
中選會收到立法院註銷李貞秀名籍公函 15天內公告遞補新任立委
專門詐騙台灣人！182台人在柬埔寨被捕 五星飯店成詐團據點
其他人也在看
李貞秀被開除！立院民進黨團酸「恐怖情人」：成為藍白與中共的棄棋
李貞秀遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委身份，成為民眾黨史上「最短命立委」。民進黨團副幹事長陳培瑜今（14）日表示，李貞秀被開除的原因是「觸怒柯文哲天條」，而李貞秀是民眾黨的恐怖情人、民眾黨也是台灣的恐怖情人，如今藍、白甚至共產黨都沒為此發聲，看來李貞秀已經成為棄棋。
基北北桃減碳存摺5月起納步行 達標可兌獎
（中央社記者陳昱婷台北15日電）為鼓勵民眾搭乘綠運輸，基北北桃推動「我的減碳存摺」政策，4市今天宣布，除原先每月減碳達20公斤或5公斤的獎項外，5月起將把步行納入減碳計算，達標也可兌獎。
股票盯太久恐害胃痛、胃潰瘍！醫揭「關鍵元凶」一堆人中招 教你5招護胃
「醫師，我一直在胃痛，是不是因為我在玩股票？」她的先生在旁邊拼命點頭：「她很容易緊張，我叫她不要一直看盤⋯」對此，錢政弘 胃腸肝膽科醫師回答：「當然會啊！情緒起伏會直接影響胃酸分泌，賠錢影響更大！」 病患苦笑：「我都有賺錢啦！但就是會緊張！」 投資人日常太刺激 胃成第一個受害者 錢政弘說，現在投資者可不簡單，要能上知天文（太空AI算力），下知地理（荷姆茲海峽），還要隨時要緊盯著真實社群和油價漲跌。心情忽上忽下，暴漲興奮，暴跌焦慮，盯盤緊張，套牢憂鬱，追高殺低又懊惱悔恨。先不論投資損益如何，胃恐怕是第一個受害者，直接受到的影響就有兩個。 1、交感神經被過度刺激（短期反應）當看盤時感到緊張或焦慮，身體會進入戰鬥模式，交感神經會瞬間啟動：．心跳加快、血壓上升．瞳孔擴大、肌肉緊繃．血流優先供應大腦和肌肉，胃腸的血流被大幅下降．胃的蠕動變得不協調，胃排空速度變慢結果：脹氣、消化不良、上腹悶悶的感覺 2、壓力荷爾蒙的長期轟炸（慢性反應）如果每天都經歷高度情緒波動，腎上腺會被迫源源不絕地分泌皮質醇和腎上腺素。．胃酸分泌增加→過多的胃酸侵蝕胃黏膜．胃黏膜保護機制減 →既有的胃炎會更加惡化結果：胃痛、灼
李貞秀爆破民眾黨！她見1亮點大酸：很感人
[NOWNEWS今日新聞]李貞秀遭開除黨籍後，風波持續延燒，日前由黨團總召陳清龍提交一份4月7日的會議紀錄，內容指稱李貞秀曾向黨提出「金錢補償」要求，金額推估至少340萬元以上；不過，李貞秀全盤否認，...
免帶卡 中市乘車碼綁定破6萬 享雙十優惠
[NOWNEWS今日新聞]出門免帶卡、儲值免跑超商！台中市政府力推「市民限定乘車碼」，截至今年3月已吸引超過6.2萬名市民響應綁定。這項結合悠遊付等電支帳戶的服務，讓市民透過手機即可線上儲值並續享「雙...
誆稱好友借百萬 萬華警銀聯手攔阻
圖說：臺北市萬華分局龍山派出所警員李家豪、李承軒。 【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局龍山派出所警員李 […]
復康巴士硬闖地下道「被開罐頭」 車頂削掉「秒變敞篷」
復康巴士硬闖地下道「被開罐頭」 車頂削掉「秒變敞篷」
焦點股：3月業績回溫，環球晶短均線翻揚向上
【財訊快報／研究員周佳蓉】環球晶(6488)3月業績回溫，合併營收為54.5億元，月增23.8%，8吋與12吋矽晶圓價格有望落底，加上先前義大利FAB300與美國德州新廠陸續開出產能，市場預期在客戶急單回流、出貨量放大的情境下，將由擴產期走向收割期，成為近期股價走強的原因。公司為全球前幾大半導體矽晶圓供應商，產品橫跨8吋與12吋拋光與磊晶晶圓，客戶涵蓋邏輯、記憶體與功率半導體大廠，隨著資本支出2024年483億元、2025年的319億元逐漸下降，2026預計進一步下降，董事長徐秀蘭表示營運重心從建廠轉為提升稼動與出貨，產業面來看，2025年第四季起AI伺服器、車用與功率半導體帶動的矽晶圓需求回溫，配合8吋與12吋報價落底後有望逐步調漲，市場普遍認為2025～2026年將進入矽晶圓新一輪景氣循環上升段。技術面來看，股價在利多預期推動下沿短期均線緩步抬高，即使回檔也已順利站回季線之上，若持續季線有守，搭配籌碼持續沉澱，有利於往後重啟攻擊之勢。
猴硐貓村「辣椒水噴臉」虐5貓 惡男被逮竟辯心情不好
新北市瑞芳區猴硐貓村10日驚傳虐貓事件，有民眾持辣椒水狂噴貓咪臉部，造成5隻貓咪眼睛嚴重不適，所幸經獸醫以生理食鹽水沖洗眼部後，狀況已明顯改善。警方連日清查，昨日（4/14）逮捕犯案的28歲李姓男子，李男供稱因為「心情不好」才犯案，警詢後將移送基隆地檢署偵辦。
台中購物節國際化遭質疑 市府：續提升外籍客參與
（中央社記者郝雪卿台中15日電）民進黨台中市議員今天在市議會質詢時質疑台中購物節的國際化成效，認為市府的數據與宣傳出現落差。市府經發局表示，將逐步提升外籍旅客參與度與整體消費效益。
白沙屯媽祖從彰化往雲林 進香隊伍可見暖心身影
（中央社記者鄭維真彰化15日電）苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步前往北港朝天宮進香，昨晚駐駕彰化縣大村鄉中華賓士員林展示中心，今天清晨5時起駕，一路沿台1線南下，鑼鼓喧天，接近中午進入雲林縣。
李貞秀是恐怖情人！她揪1跡象：已成為棄棋
[NOWNEWS今日新聞]民眾黨立委李貞秀昨（13）日遭開除黨籍，並失去不分區立委資格；民進黨團副幹事長陳培瑜今（14）日表示，李貞秀是民眾黨的恐怖情人，如今藍、白甚至共產黨都沒為此發聲，看來李貞秀已...
【水象星座運勢】4/15 巨蟹座貴人相助、天蠍座精益求精、雙魚座提高管理水準
巨蟹幸運色：天藍色 天蠍幸運色：米色 雙魚幸運色：暗紫色
影/回天乏術！屏東街頭嚴重翻車「男駕駛重創身亡」
現場相當慘烈！屏東市復興南路一段昨 （14日）發生死亡車禍，有輛車高速自撞翻覆，駕駛當場夾困變形車內，失去生命跡象，緊急送醫搶救後仍因傷重宣告不治。
李貞秀猛上節目爆料 民眾黨主席籲思考怎樣對陸配最好
陸配立委李貞秀因失言風波遭民眾黨開除黨籍，接連參加政論節目錄影猛爆內幕，點名民眾黨主席黃國昌跟立院黨團主任陳智菡主導決策。對此，黃國昌今（15）日受訪時強調對於李貞秀相關問題只再回答一次，對她感到可惜，指出李貞秀上節目沒有捍衛陸配參政權，反而選擇自爆、燃燒自己，建議她能想好好想一想，怎樣才能對陸配是最好的。
「富邦IU」奶昔舊傷未癒又添骨刺 曝一年韌帶傷勢現況：復原沒那麼簡單
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導綽號「富邦IU」的FubonAngels成員奶昔，近日在社群平台Threads上向粉絲透露令人憂心的身體狀況。去年曾遭遇右腳踝韌帶...
台積電改寫2055元新天花板！短短2個月新增135位億萬富翁
台積電（2330）法說會前夕，今（14）早盤中股價再度改寫2055元新天花板，一張要花205.5萬元，等於只要持有近50張，就擁有上億身價。據集保結算所資料，台積電已創造近9900名億萬富翁，且神山今年2月25日率先站上2000元大關後股價震盪，短短2個月收復再締新猷外，全民進場撿又賺一波，短短2個月就新增高達135位億萬富翁。
粿粿與王子「擁吻親密照」首度曝光！ 范姜彥豐律師怒批：行為令人髮指
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院今（14日）下午開庭，范姜彥豐親自出庭，其律師直批女方私下稱呼王子「殿下」，並手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及家人趕出住處，因此向2人求償100萬元。
黃金三角店面移工買來開理髮店、網預言台灣房市接盤主力！東南亞移工不回鄉蓋豪宅、健保也是誘因？
近期針對印度移工今年底將開放，民眾有兩極化的討論，希望能夠終止引進進而連署。同時間，有民眾行經彰化火車站前，赫然發現由台灣人經營的黃金三角店面，已搖身一變成為外籍移工開設的理髮店，讓不少人驚呼「東南亞外資」實力強大，讓網友在PTT房板引發熱烈討論：東南亞外勞未來會不會成為台灣房地產的接盤主力？
最新民調「這黨」好感度墊底！負面聲量超高
[NOWNEWS今日新聞]台灣民眾黨近期深陷前立委李貞秀引發的輿論漩渦，因不滿黨中央的懲處與遞補資格爭議，李貞秀轉而與民眾黨主席黃國昌等黨內核心成員隔空互撕、公開叫板。透過TPOC台灣議題研究中心藉由...