遭開鍘後首現身立院！李貞秀穿搭曝光 DVF連身裙＋徐巧芯同款愛馬仕包好搶眼

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李貞秀遭開鍘後首度返回立院，奢華穿搭再次引發關注。（鏡報李智為攝）

李貞秀被開除黨籍後喪失立委身分，她接連上節目砲轟民眾黨黨主席黃國昌等人，今（15日）早是她遭開鍘後首度現身立院，其手中的愛馬仕手提包再次搶佔眾人目光，價值落在10萬至20萬元；另外她包包上的小馬吊飾同樣要價不斐，價值近3萬元。

李貞秀今日上午現身立法院，強調自己很擔心柯文哲被黃國昌架空，並澄清昨日上節目提到黃國昌改民眾黨黨徽是她記錯，是黃國昌在會議中要求，立委以後別上台灣國旗徽章，不要別上「KP徽章」。

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身為養馬人的李貞秀，一年四季百搭的愛馬仕GARDEN PARTY手提包和小馬吊飾不可少。（鏡報李智為攝）

值得關注的是，李貞秀的奢華穿搭再次引發媒體關注，在立院時她身穿要價3萬7千元人民幣的Dior外套，手拎她時常帶到立院的愛馬仕手提包，此為GARDEN PARTY包款，價值落在10萬至20萬元間，與立委徐巧芯過去曾拎愛馬仕包為同款；至於其愛馬仕手提包的小馬，則要價近3萬元。

李貞秀身穿比利時名設計師DIANE VON FURSTENBERG所創立的品牌DVF的連身裙。（翻攝Poshmark官網）

李貞秀離開立院後，前往鏡新聞錄影，被直擊駕駛保時捷，身上的外套則已脫掉，穿著洋裝為DIANE VON FURSTENBERG的DVF MAGGIE dress，相較先前穿著來說，價格上親民不少。

面對記者詢問，館長批她是背骨仔等問題，李貞秀趕時間未回應。

面對記者詢問，館長批她是背骨仔？是否與創黨主席柯文哲見面等？李貞秀沒有正面回應，快步走入攝影棚。

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