遭開除秒當背骨仔？李貞秀曝上綠媒原因：沒友好平台給發聲機會

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

前民眾黨立委李貞秀日前遭開除黨籍，在遭開除後，將砲火對準民眾黨主席黃國昌與黨團主任陳智菡等人，還上不少綠媒政論。李貞秀今（15）日受訪時被問到民眾黨支持者開罵？李貞秀說，那個無所謂，因為現在除了偏綠的媒體給她發聲平台、發聲管道之外，沒有任何藍營，或者說所謂偏白營友好的平台給她機會，所以我只能去掌握發聲頻道。

李貞秀。（圖／資料照）

李貞秀說，她那天發完那篇臉書以後，原先拒絕所有的媒體邀約，而且決定說後續都不碰政治，也不講民眾黨的事情。那她認為說，至少澄清她的處境，包括她中評會上的會議記錄。

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李貞秀問，「你知道大家知道正常的會議記錄是怎麼樣？是不是4月7日當天會議記錄出來要給與會當事人都確認過，這個沒有問題，每個人簽名對不對？」但是她看到的那一份、所謂的4月7日的會議記錄，是4月13日她在中評會上才看到，而且他們幾個人全部簽完名了，「那就是你說了算啊，我算什麼？我的意見在哪裡？」

李貞秀說，自己不容許，身為民眾黨主席的黃國昌，今天明明可以息事寧人，然後自己這樣子，打一個願意相忍為黨、什麼權益都放棄，也不去申請任何的法律動作的立法委員，還要這樣來誣蔑人格。她想真的是台灣人都在看，做人不能這樣，真正沒法這樣「吃人夠夠」。

李貞秀說，她的朋友跟她講，還好是她，她也很感恩還好是她，她挺住了。今天很多朋友都怕她出事，說如果是任何其他一個人，是一個陸配，會被黃國昌逼死。前面沒有被民進黨逼死，也被黃國昌逼死。



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