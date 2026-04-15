遭開除黨籍 李貞秀爆劇本早寫好 點名「這兩人」聯手逼宮

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民眾黨陸配立委李貞秀。（中時資料照，袁茵攝）

陸配李貞秀13日遭民眾黨開除黨籍，喪失立委資格。隔天（14日）她隨即接連參加一連串親綠政論節目，反戈開撕民眾黨。李貞秀在節目中砲轟前新竹市長高虹安，指高的種種行為造成民眾黨傷害，更爆料「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去A助理費」，痛批這種行為「這麼不要臉」。

李貞秀在《有話鏡來講》節目中，還原自己遭開除黨籍的過程。她直言，黨內的中評會審議過程「早有定論」，甚至形容是「整個黨大動員、劇本都寫好了」，並點名黨主席黃國昌、陳智菡主導決策，兩人聯手逼宮。她語氣強烈質疑，是不是她聲量比黃國昌高，所以忌憚她，故意打壓她。

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除咬黃國昌、陳智菡，她語出驚人指出，高虹安當時助理費的爭議已對民眾黨造成傷害，是民眾黨的罪人。她接著曝料，高虹安男友「每個月拿永齡基金會50萬」，她當初看到不敢相信，這樣還來A助理的錢，「這麼不要臉，連這點小錢都貪，是沒見過錢嗎？」

李貞秀也透露當初要選竹北市長的內幕，坦言原本有意願代表黨參選竹北市長，而且自己評估有贏得的勝算，最終被黨內安排卡位而未出線，黨中央僅告知「有人要選，你來選議員就好」，自己只能被動配合。

李貞秀表示，自己當時參與檢舉高虹安是為了保護民眾黨與其支持者，並非為了個人政治利益才檢舉，質疑黨內處理雙重標準「為什麼有的人可以等判決，有的人卻被直接處理」。

她強調，自己除了捐款、募款，甚至常常請客「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，自認對民眾黨付出很多。

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