遭開20多槍！台中太平茶行玻璃門佈滿彈孔 17歲少年帶槍自行投案

台中市太平區中山路三段25巷一間茶行今（5日）上午10點多驚傳槍響，茶行玻璃門滿是彈孔。（翻攝畫面）

台中市太平區中山路三段25巷一間茶行今（5日）上午10點多驚傳槍響，茶行玻璃門滿是彈孔。據了解，開槍者為一名17歲少年，疑與茶行老闆先前酒後發生糾紛，心生不滿後持改造長槍到茶行外開槍報復；所幸當時茶行尚未營業，無人受傷。

酒後糾紛？ 17歲少年連開20多槍洩憤

據太平警分局表示，接獲報案後立即派遣快打警力封鎖現場並調閱監視器，少年犯案後，自知難逃法網，帶槍前往第四警分局投案。少年向警方稱，涉案槍枝為已故友人所有，警方目前已依法帶返偵辦，全案將依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及毀損罪移送少年法庭偵辦，並持續追查槍枝來源及相關動機。

案發茶行玻璃佈滿彈孔，附近民眾聽到槍聲還一度以為是鞭炮。警方強調，對任何暴力行為絕不寬貸，必定迅速查辦、依法究責，維護市民安全與社會秩序。

太平分局長李珏民表示，警方將持續調查涉案少年作案動機與槍枝來源，並提醒民眾遇到糾紛應透過合法管道解決，以免觸法。

