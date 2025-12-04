遭關逾1800天！指甲轉綠脫落、牙齒蛀爛 子女憂黎智英健康狀況惡化

編譯張渝萍／綜合報導

香港壹傳媒創辦人、目前因香港《國安法》坐牢的黎智英，近日被爆狀況不佳。根據法新社３日報導，黎智英的子女表示，黎智英不僅體重驟降、蛀牙狀況嚴重，他的指甲顏色還轉綠脫落，讓家人與關注此案者相當憂心他的健康狀況。

現年78歲的黎智英，下周一（12/8）將過生日，但他被關押於糟糕環境，導致健康惡化。（圖／翻攝自IG @supportjimmylai）

體重驟降、指甲轉紫、綠脫落

報導指，現年78歲的黎智英，下周一（12/8）將過生日。他自2020年底起被關押至今，已超過1800天。黎智英子女表示，他患有糖尿病，卻被關在有害身心健康的單獨囚禁房，內部沒有空調，夏季高溫還可高達44度，相當折磨。

幾個月前曾在香港探望父親，目前人在華府為父親遊說的女兒黎采（Claire Lai）表示，「他明顯瘦了很多，且比之前還更加虛弱。」黎采指出，「他的指甲會變成紫色、灰色和綠色，之後就脫落，他的牙齒也開始爛。」

黎智英女兒稱父親健康狀況惡化，獄警還故意耍小手段讓他不好過。（圖／資料照）

獄警耍小手段打擊黎智英士氣

黎采表示，獄警拒絕讓身為虔誠天主教徒的父親領聖體，還會用一些小動作試圖打擊他的士氣，「例如獄警知道黎智英喜歡咖哩醬後，不但沒有給他多一點咖哩醬，反而是完全不給他咖哩醬，就是這些極度小心眼的事情。」

作為成功企業家，黎智英創辦了《蘋果日報》，一份為民主發聲、勇於揭弊的傳媒。在反送中示威期間，他也積極參與運動，之後即便有機會離開，他也堅持待在香港，最後遭控「勾結外國勢力」等《國安法》罪名，面臨至少15年刑期。

子女在外積極遊說救父

因黎智英也是英國公民，川普過去也時常稱讚黎智英，因此他的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）則希望美國總統川普與英國首相施凱爾，能持續向中國提出有關他父親的問題。

黎智英兒黎崇恩希望美國總統川普與英國首相施凱爾，能持續向中國提出有關他父親的問題。翻攝日內瓦峰會官網

黎崇恩說：「要把我父親放上飛機送走，只需要兩個小時。這是人道的作法，是正確的事，他們已經讓他經歷了這場地獄般的折磨。」

