遭阻收購格陵蘭 川普：對歐洲8國加徵10%關稅

美國總統川普（Donald Trump）透過社群宣布，2月1日起，將對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國等8個支持格陵蘭國家的商品，加徵10%的進口關稅，並將在6月1日起提高到25%，直到美國與格陵蘭島達成購買協議為止。

丹麥與格陵蘭領袖與民眾都堅持反對出售，17日在格陵蘭首府努克，與丹麥首都哥本哈根等多地，上演大規模示威抗爭，支持人民自決，高喊「別碰格陵蘭」。

有格陵蘭民眾說：「我們沒興趣當美國人。」

川普多次表示，格陵蘭的戰略位置和豐富礦產資源，對美國安全至關重要，在中國與俄羅斯的威脅下，美方不排除動用武力也必須取得，不接受實際擁有格陵蘭以外的任何選項。

這次被點名的歐洲8國，日前應丹麥請求，派遣軍事人員前往格陵蘭進行演習與評估，反被川普批為危險遊戲，而祭出關稅大棒，也引發這8國與歐盟領袖齊聲反彈。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）直言，對盟友徵收關稅，以維護北約盟國的集體安全是完全錯誤的。法國總統馬克宏也說，關稅威脅是不可接受的，歐洲國家將團結回應，確保歐洲主權得到維護。

德國智庫分析，川普對個別國家祭出關稅威脅，是為了施加最大壓力，分裂原本在格陵蘭危機中立場一致的歐洲各國。

歐盟執委會主席馮德萊恩強調，個別關稅打擊都會被視為對歐盟單一市場的攻擊，並將在18日下午召開大使級緊急會議，討論報復清單。

