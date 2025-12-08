遭陌生男強光錄影嗆聲 沈伯洋報案：波及家人不應在台灣發生

沈伯洋今說明遭陌生男子嗆聲經過，表示已報警將做筆錄。（翻攝自民進黨立法院黨團臉書）

民進黨立委沈伯洋昨（7日）與女兒散步時，遭一名陌生男子以強光照射、錄影，並嗆「你不知道自己做什麼壞事嗎」、「寧願相信共產黨、被通緝是活該」等語，沈今（8日）表示，已報警處理將製作筆錄，強調集體洗腦和波及家人的情況都不該在台灣發生。

沈伯洋昨日在臉書發文指出，牽著女兒散步去騎腳踏車的路上，遭陌生男子用手機手電筒強光照射、錄影，開口即是一連串質問：「你為什麼做網軍？」「你為什麼說中國全球追捕？」「你不知道自己做什麼壞事嗎？」「你知道你在台灣也很危險嗎？」最後還嗆「寧願相信共產黨」，也不會相信沈伯洋講的，沈伯洋被通緝活該。

沈伯洋今日在民進黨立法院黨團記者會上說明該事件，他認為政治人物被質疑、嗆聲很正常，但昨日的情況涉及家人，此外，若對方有理有據，他也願意直接對談，直言台灣為什麼會有一群人相信共產黨所講的話？台灣到底有多少在地協力者？又有多少政黨不斷應和共產黨去傳播謠言？

沈伯洋指出，類似情況並非首次出現，他此前對國民黨立委傅崐萁提告時，也曾要求對方提出「拿了4千億、意圖顛覆國家」的證據，對方卻始終拿不出來，他強調集體洗腦和波及家人的情況都不該在台灣發生；沈伯洋表示已針對昨日事件報案，預計今日會去做筆錄，已將相關影像資料提供給警方。





