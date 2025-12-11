遭降價怒解約《大集合》！胡瓜「爆同意續約」首發聲不忍了：很冤枉
記者蔡維歆／台北報導
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，先前週刊報導雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製。對此胡瓜今出席《鑽石舞台之夜》演唱會宣傳餐敘，現場吐露很冤枉，更脫口：「你們不知道的事情太多了！」
胡金今天現場被問及此事原本避談，後來媒體頻頻追問之下，他忍不住表示：「很冤枉」，更脫口：「你們不知道的事情太多了！」表示等明出席新節目《週末最強大》記者會，屆時再一次說明。
由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天回歸，將於2026年3月21、22日重返臺北流行音樂中心（北流）。
2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。
