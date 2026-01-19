遭陳培瑜控施暴「重傷害罪」提告 陳玉珍委屈：我也腦震盪

國民黨立委陳玉珍挨告重傷害罪，她表示自己當時也在衝突過程中後腦受傷、腦震盪，她也是受害者。（王侑聖攝）





立法院於民國113年審議選罷法等三大法案期間，朝野立委爆衝突，釀多人受傷，民進黨立委林宜瑾和陳培瑜等人提起刑事自訴，控國民黨立委陳玉珍在混亂中「穿鋼鞋猛踹她頭部」重傷害未遂，相關案件已進入司法程序。對此，陳玉珍今天（19日）受訪，她澄清自己並沒有踹人，並強調自己同樣在推擠中被拉倒、撞擊頭部，出現腦震盪情況，盼透過司法釐清真相。

陳玉珍指出，當天衝突起因於民進黨委員封鎖議事廳、霸占主席台，「我們希望能開會，所以發生了各樣的衝突」。她表示，案件已進入審理程序，今天庭訊重點在於勘驗證據，以釐清會議開始前，是否已出現多項強制行為，導致議事無法正常進行。她質疑，民進黨委員不僅霸占主席台，過程中也對國民黨立委出現推擠與攻擊動作，現場「是一場混戰」，情況相當混亂，因此才提供多段影片，請法庭進行勘驗。

針對被陳培瑜指控「穿鋼鞋猛踹頭部」，陳玉珍嚴正否認，強調相關說法「不是事實」，並表示「我當時被他們拉到地底下，撞到頭還腦震盪」，相關影像資料與驗傷單皆已備齊，希望透過司法程序「還原事實的真相」。

她也質疑，民進黨先行霸占主席台、阻撓議事，涉及強制行為，卻反過來提告，形同「惡人先告狀」。陳玉珍坦言，原本認為不該浪費司法資源，但既然案件已進入審理，就尊重司法，「希望把案件過程很完整地呈現出來」。 （責任編輯：卓琦）

