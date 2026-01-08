遭陳培瑜質疑「已領養還遺憾沒小孩」？陳昭姿斥沒人性

民眾黨立委陳昭姿。（中時資料照，民眾黨團提供）

立院衛環委員會8日排審「人工生殖法」修正草案，8名女綠委昨為此與民團開記者會，喊話先通過單身女性、女同志配偶適用人工生殖技術，將代孕脫鉤；而力拚代孕的白委陳昭姿則於昨晚逐一回覆外界質疑。面對陳培瑜今（8日）批評「陳昭姿自己領養小孩，但還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩」等言論，陳昭姿表達嚴厲譴責造謠行為，並公布諸多民眾陳情信，「這些人不是妳口中應該被傾聽、照顧的對象嗎？」

陳昭姿8日中午於臉書發文表示，自己收養了一個孩子，並與他建立了深厚而真實的親子關係，而自己之所以走進立法院推動代理孕母法制化，正是來自兒子的鼓勵，「然而陳培瑜卻在國會殿堂中，公然指稱『陳昭姿自己領養小孩，但還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩』。」

陳昭姿指出，自己要嚴厲譴責陳培瑜這種不負責任的造謠行為，也為陳培瑜對他人家庭關係如此缺乏基本尊重的態度感到遺憾，顯然妳並沒有注意到綠委郭昱晴先前因使用未經查證的謠言攻擊她、最終又迅速公開道歉的事實。

面對被陳培瑜質疑「沒有走進民間」、「沒有傾聽社會需求」，陳昭姿也公布多年來信箱、FB、LINE長期收到民眾的陳情內容。陳昭姿提及，其中就包含罹癌的女性，向她訴說希望能在有限的人生時間裡，仍有機會透過代理孕母，完成成為母親的心願，「這些聲音，正是我在國會持續推動代理孕母法制的重要原因」。

陳昭姿反問陳培瑜，「這些人不是妳口中應該被傾聽、被照顧的對象嗎？他們的需求，是否只因不符合妳的立場，就不值得被回應？」況且她與最愛的孩子之間親子關係，不應也不容成為任何人政治攻防的工具，請停止將他人的家庭與孩子當作攻擊的火藥，「這不僅失格，也失去基本的人性與良知」。

陳昭姿強調，立法工作不該建立在對他人家庭的輕率評價與不實指控之上，更不該選擇性地決定，誰的痛苦與期待，才算是「民意」，「請你們高抬貴手，放過這些引頸期盼代孕法制化的病人」。

