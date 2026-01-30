遭陳智菡怨晚上傳訊騷擾？主持人1圖打臉：公主5點半就下班

政治中心／綜合報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡日前PO出對話截圖，點名某個政論節目製作單位，一再傳訊息騷擾、找她要回應，「麻煩不要這麼低級！」對此，該節目主持人李正皓發出另一版對話截圖，爆出工作人員也曾在下午詢問、但依舊未獲得任何回應，狠酸「其實陳智菡公主下午五點半就不回應了。」

批節目錄影後才問回應！陳智菡未讀未回：假平衡？

陳智菡24日在臉書發文抱怨，《新台派上線》製作單位每次都是等到錄影完，才傳其他媒體的報導來詢問回應，「我不太了解這是什麼心態？假平衡嗎？」她痛批此舉低級，「我長期未讀未回，你們就是不查證、不平衡報導、不在乎新聞倫理規範，為什麼不誠實的面對自己？」她也特別圈出對話截圖中的時間，可見傳訊時間約晚上8、9點，不滿喊話「不要再傳訊息騷擾我」。

遭陳智菡轟「低級」晚上傳訊騷擾？主持人PO截圖打臉：公主5點半就下班

陳智菡日前發出對話截圖，喊話製作單位「不要再傳訊息騷擾我」。（圖／翻攝「陳智菡 Vicky」臉書）

李正皓也PO對話截圖！酸陳智菡「公主」釣出本尊

時隔多天，被點名的節目主持人李正皓，今（30日）再發出另一張對話截圖，同樣是製作單位傳訊陳智菡請求回應，一次是下午5點31分，另一次是下午6點19分，依舊未獲得任何回覆。對此，李正皓不禁狠酸「其實陳智菡公主下午五點半就不回應了，五點半下班、月領二十萬，就問各位草民羨慕不羨慕？」陳智菡稍早也現身留言區反擊，「首先，不回應是因為貴節目造謠成性。第二，貴節目拿這種謠言來當政論節目談資，就知道節目跟主持人品質了。」

遭陳智菡轟「低級」晚上傳訊騷擾？主持人PO截圖打臉：公主5點半就下班

李正皓曬出對話，酸陳智菡下午5點就下班不回應；本人也現身了。（圖／翻攝「李正皓」臉書）

遭陳智菡轟「低級」晚上傳訊騷擾？主持人PO截圖打臉：公主5點半就下班

李正皓曬出對話，酸陳智菡下午5點就下班不回應；本人也現身了。（圖／翻攝「李正皓」臉書）

四叉貓爆料！昔遭陳智菡「奪命連環call」

事實上，網紅四叉貓日前也爆料，「輪到我秀出對話紀錄了，陳智菡當初對我可不只傳訊息，而是直接奪命連環call呢！」從對話截圖可見，陳智菡曾在2021年中午12點23分一連打了兩通電話，見沒接通傳訊追問「有空再請回電哦」，後來又分別在下午5點28分、晚間9點38分各打一通電話。對此，四叉貓也狠酸「一個晚上打五通到半夜」、「現在回顧越想越不對勁」、「男孩子要懂得保護自己」。





