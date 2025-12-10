遭陳水扁試探還無法反擊！學者曝賴清德1死穴：繼續這路線「恐遭黨內外夾殺」

無論是數度在廣播節目上公開力挺心儀人選、站在總統賴清德的對立面，還是傳出將接手政論節目主持棒，前總統陳水扁近期可謂大小動作不斷；淡江大學助理教授何景榮坦言，陳水扁之所以看起來「完全沒在怕」，就是看準賴清德相當依賴深綠選票、無法獲得中間選民支持。

何景榮在《新聞大白話》節目中表示，陳水扁近期動作不斷、似乎沒在怕賴清德，就是因為看準賴清德「無法獲得中間選民支持」，而賴清德自己也清楚，在只拿到的4成綠營基本盤選票的情況下，如果把陳水扁關回去，會因此得罪黨內獨派勢力，重創已經很低的民調。

而何景榮也進一步解釋，前總統蔡英文執政期間，就是因為能夠獲得中間選民的支持，所以那時候的陳水扁相對低調，因為清楚蔡英文並不依賴獨派選票；何景榮也警告，賴清德若堅持走與在野對抗的極端路線，恐在被藍白夾擊的同時，連同黨的陳水扁都有恃無恐，使自身基本盤越來越小。

