遭陳玉珍鋼頭鞋狠踹 陳培瑜、林宜瑾控5藍白委 法院今重新勘驗現場影片

〔記者張文川／台北報導〕立法院院會前年12月20日審議「公職人員選罷法」等法案，朝野攻防搶佔主席台，爆發激烈衝突，民進黨籍立委陳培瑜、林宜瑾指控遭國民黨籍立委陳玉珍穿鋼頭鞋踹傷頭部、下腹部，翁曉玲、徐巧芯等4名藍白營女立委則是在旁掩護助拳或協助壓制，陳、林自訴控告5人涉犯重傷害未遂或傷害罪，台北地院今安排重新勘驗7段現場影片，5名藍白女立委皆到庭，並否認犯罪。

全案自訴人為民進黨立委陳培瑜、林宜瑾，被告為國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、民眾黨立委林憶君。

勘驗後，陳培瑜透過律師表示意見指出，影片證明陳玉珍多次攻擊陳培瑜、林宜瑾，陳玉珍打人打到自己滿臉通紅，因為用盡蠻力而呈極度亢奮狀態，陳、林的傷勢顯然是陳玉珍造成。

陳玉珍答稱，她用0.25倍慢速播放看了20幾遍，她踢的動作是在排除被民進黨倒放且綁鍊條的椅子等障礙物，不是在踢陳培瑜；她在主席台上是抱著范雲，和陳培瑜沒有接觸，陳培瑜抱著范雲往畫面右方倒下時，也把她拉倒，害她跌倒，後腦去撞到倒立的桌腳而腦震盪，這才是她滿臉通紅的原因。

徐巧芯說她當時的舉措都是為了順利開會，將占據主席台的綠立委請離，她拉住倒在地上的陳培瑜的外套是為了把她扶起來走出去，現場影片並未呈現倒立的椅腳林立的危險性，她為了陳培瑜的安全，必須把她移動離開這危險區域。

翁曉玲答辯說，從影片可證她的動作目的是為了保護對方的安全，陳培瑜大吼大叫不代表她真的被毆打、攻擊；邱若華委由律師說，邱當時也被推、拉，她的動作也是為了確保大家安全；林憶君說她到場時，陳培瑜已經倒在地上、卡在階梯處，門外有很多綠委要衝進來，她為了避免發生踩踏意外，才出手把陳培瑜拉起，並無壓制陳的犯意。

庭訊前，陳培瑜受訪表示她拒絕和解，絕對不可能跟對方談調解；陳玉珍則說，基於國會自律，她願意與對方談調解，但她也強調她當時後腦也撞到倒立的椅腳致腦震盪，自己也是受害者。

全案發生於2024年12月20日上午9時至11時，立法院審議選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等3大法案，朝野立委在議場主席台週圍激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩。

陳培瑜指控，當時她被邱若華等人強行拖離主席台、跌至地面，她起身不願離去，陳玉珍卻多次捏、打攻擊她腹部、左前額、左臉、左腳，再以「鋼頭鞋」踹她的左側臀部和大小腿，徐巧芯、翁曉玲、邱若華、林憶君則協助壓制她的四肢致她無法反抗、閃躲，讓陳玉珍恣意攻擊。

林宜瑾則指控，陳玉珍強行將她從主席台往後拉、大力甩向地面，害她頭部重摔於地，陳玉珍再出腳以鋼頭鞋猛踹她的下腹部，翁曉玲則協助壓制住她，任由陳玉珍持續攻擊她，把她拉下主席台去撞桌角，嘴角流血，她的羽絨衣都是血。

去年6月原承審法官曾開庭勘驗，但去年8月底法官人事調動，受命法官換人，且陳玉珍也主張上次勘驗時有部分律師的意見並未被記入勘驗筆錄，且她親身在場的意見也未完全呈現，請求重新勘驗，新任承審法官因此安排今日勘驗7段新聞台影片及立委以手機拍攝的錄影畫面。

