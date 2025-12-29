遭陳珮甄控「喊忙不回應」 巴毛律師長文怒駁：為什麼要說這種謊？

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

KOL陳珮甄與作家H分手後，多次隔空互戰甚至提告。昨(28)日陳珮甄回應網友留言表示，過去曾私訊當時的委任律師詢問案件，但對方說在忙就沒回應，讓她必須內心很忐忑地掙扎著面對。對此，當時的委任律師「巴毛律師」陳宇安則怒駁，指出從來沒有這種情況，反而是約好要來事務所面談，結果陳珮甄忘了直接放鳥，怒批陳為何要說這種謊？

陳珮甄留言提到，提告後中間很長一段時間，自己發訊息問原律師，對方說在忙就沒有回應，所以她必須自己內心很忐忑地掙扎著面對，而現在協助自己的這位律師，覺得這一路以來她被欺負得實在太慘，接下來自己不會再像之前那樣，沒人可商量，會有專業的人士協助做出最適當的應對。

巴毛律師則回覆，表示委任期間從來沒有發生過傳訊息問事情說自己在忙，然後就不回應的狀況，剛剛還把自己跟陳群組、個人對話紀錄全部看過一遍，從來沒有這種事。指出接受委任沒多久後，自己就因為腎臟移植去住院一個半月，這期間即使住院也有另外讓其他律師加入群組協助案件，書狀及開庭，陳珮甄知情也同意，開庭狀況自己也都有掌握，陳珮甄還不斷的感謝該律師、感謝他們協助她的案件。

巴毛律師透露，每次陳珮甄問的事情包括不在委任範圍內的另案，他們也都及時回復，甚至也關心陳珮甄另案的狀況，而另案的書記官不知道為什麼以為陳有委任他們，還打電話到事務所叫他們提交資料，他們也馬上告訴陳珮甄。

巴毛律師強調，從來沒有陳珮甄說的她們在忙就沒有回覆，反而是前幾日約好要來事務所面談，結果陳珮甄直接忘記放他們鳥。自己不會幫陳珮甄用粉絲團名義發文公審對造，也是早就跟在電話講清楚的事情，當時陳跟絞肉機說自己傳訊息給她是不正確的，陳當時還說知道、清楚、可以理解，「然後現在說我們收錢不辦事是什麼意思？你被欺負得很慘到底跟我們事務所承辦的案件有什麼關係？跟我本人有什麼關係？鼓勵你把那些有疑慮可能會被告的東西寫出來貼上網的人可不是我，到底跟我什麼關係？為什麼要說這種謊？」

巴毛律師向陳珮甄喊話，自己敢說委任過程中，沒有一絲一毫對不起收的錢，該做的事情也都做了，沒有委任一個案件要包人生的，到底這樣到處亂說謊說自己委任中的律師壞話，對你有什麼好處？為什麼這種白字黑字看紀錄就知道的東西要說謊？

