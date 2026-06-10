遭陳珮甄解除委任還傳挑釁訊息？巴毛律師回應：與事實不符
迪化街名門前媳婦陳珮甄3年前捲入和作家H分手風波，雙方對簿公堂，陳珮甄告男方妨害名譽一案，本來請來網紅「巴毛律師」陳宇安協助，昨(9日)陳珮甄宣布解除對巴毛律師的委任，並已寄出存證信函，控巴毛律師在網上公審她，甚至爆料巴毛律師曾經傳挑釁訊息問陳珮甄：「怎麼不敢講話」。對此，巴毛律師今發聲明回應，表示尊重當事人換律師的自由，但也強調陳珮甄所說與事實不符。
陳珮甄昨在臉書發文，指稱：「巴毛律師在我委任她期間，無預警在Threads與臉書上公審我，甚至發表『人生搞砸請自己負責』、『要求律師幫你發文公審對方不然就罵律師收錢不辦事』等我從未提出過要求的不實言論，後來甚至指名道姓說我說謊」，導致多家媒體報導，她澄清：「我從未說謊，也於我委任的巴毛律師公審我後，在我的臉書上刊登截圖證據。但比起巴毛律師十餘萬粉的聲量，我人微言輕的說明完全沒被媒體採用。我付費委任的律師，讓我在新聞媒體留下劣跡。」
陳珮甄接著指控巴毛律師不僅跟網友公審她，還在半夜傳訊挑釁，問陳珮甄：「怎麼不敢講話啊！」讓她很錯愕，她決定公開解除委任一事，「是希望自己不要再被當成刷流量的工具」。對此，巴毛律師今發聲明回應，第一，「本人從未以任何不當方式招攬業務」；第二，關於中途請人協助處理，是因為她須受腎臟移植手術治療，先前有跟陳珮甄說明，她也有持續追蹤案件進度，並非不負責。
第三，巴毛律師強調陳珮甄去年底就在網上表示要換律師，她向本人確認後又說法不一，巴毛律師本來要私下和陳珮甄溝通、釐清爭議，無意對任何人公審；第四，這半年來陳珮甄並未正式解除委任，她也繼續辦理受託事務、提供法律服務，對於對方昨日的聲明深感錯愕。
最後，巴毛律師說：「律師負有保密義務，並不代表於遭受不實指摘、錯誤描述或足以損害名譽之言論時，即喪失就涉及自身權益事項進行必要澄清之權利」，若陳珮甄認為她有違反法令、律師倫理等行為，可以向相關機關檢舉，她會全力配合調查，「惟對於任何與事實不符而足以損害本人名譽及執業信用之言論，本人並當自我保護並採取必要措施維護自身權益。」
★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。
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