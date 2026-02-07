遭陳珮騏開嗆騎驢找馬！劉書宏狂放閃卻不認愛 曖昧新對象身分曝光

劉書宏，去年7月結束3年地下情後，今年1月突在社群平台曬出與長髮女子的依偎照替母親慶生卻不認愛，被陳珮騏笑罵是「騎驢找馬」。李鍾泉攝

三立8點台劇《百味人生》近期劇情進入高潮，劇中角色與CP組合深受觀眾喜愛。今日（7日）特別選在充滿年味的迪化街舉辦粉絲見面會，主演謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文全員出動，現場透過互動遊戲與演唱環節，與粉絲提前感受新春氣氛。劇中飾演渣男角色的陳謙文，近期因與大牙的車震戲碼引發熱烈討論，更讓前輩江國賓直呼羨慕。

陳謙文車震戲太渣 遭林萱瑜壓制

陳謙文在《百味人生》中遊走於大牙與林萱瑜之間，他自嘲這段時間的演出「真的很渣」，早上親大牙、晚上親林萱瑜，笑稱很久沒演過這麼情慾的角色。

對戲搭檔林萱瑜則爆料，拍攝親密戲碼時會「做好做滿」，但有時陳謙文表現得太急，她會適時「壓他一下」要對方放緩節奏，引發全場歪樓笑聲。一旁的江國賓則打趣表示，自己總是在戲裡演老謀深算的角色，很羨慕陳謙文能有這種「福利」，希望未來能嘗試笨一點、有感情戲的角色。

《百味人生》主演謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文全員出動，在迪化街舉行粉絲見面會。李鍾泉攝

劉書宏放閃不認愛 挨轟騎驢找馬

感情動向備受關注的劉書宏，去年7月結束3年地下情後，今年1月突在社群平台曬出與長髮女子的依偎照替母親慶生，被認為是否已經「終結單身」？但劉書宏堅稱自己目前仍是單身，解釋女方是小他5、6歲的圈外人，雖然自己有在追求、雙方也會約會，但因考慮到價值觀磨合，目前還處於認識階段。

這番言論讓陳珮騏聽不下去，當場爆料曾在攝影棚見過女方探班，當眾吐槽劉書宏頻頻放閃卻不給名分：「你這樣是騎驢找馬！」嚇得劉書宏連忙緩頰，強調目前絕無認識其他異性。

劉書宏（右）與邱子芯7日出席三立《百味人生》粉絲見面會，在台上玩遊戲。李鍾泉攝

見面會現場，謝承均與陳珮騏、陳謙文與林萱瑜、劉書宏與邱子芯三對螢幕情侶難得同框，甜蜜互動讓粉絲直呼過癮。演員們現場挑戰酸甜苦辣抽籤答題、情侶默契考驗等遊戲，更換上性感姿勢回饋樂迷。活動尾聲由江國賓與陳謙文合唱戲劇同名主題曲《百味人生》，為活動畫下溫馨句點。劇組提醒，《百味人生》除夕將停播1天，大年初一晚上10點將推出超強特別節目，可以看到演員們戲外玩遊戲搶紅包的精彩花絮。

陳謙文（左起）、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏現身《百味人生》粉絲見面會跟台下觀眾互動。李鍾泉攝



