遭陳菁徽po照指控挺「月世界」涉案里長！陳其邁喊告：邏輯聽了三條線

高雄市長陳其邁。施書瑜攝



高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆積出數百噸垃圾山，國民黨立委陳菁徽日前以兩人合照指控高雄市長陳其邁與涉案里長李有財「交情甚篤」，高市府回應，面對惡意抹黑將依法提告。陳其邁今天（11/22）表示，與李有財素無往來，陳菁徽惡意連結進行政治抹黑，邏輯令人聽了三條線，他也強調，變造合成照片是犯法行為，對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告。

陳其邁今天出席彩繪輕軌列車活動，針對陳菁徽po出的照片，他受訪表示，他個人和李有財素無往來，他在毫不知情下被變造合成照片，然後貼在李有財個人臉書上，陳菁徽用該照來惡意連結、栽贓抹黑，就是惡意的政治操作。

廣告 廣告

陳其邁表示，陳菁徽之前曾經因洩露病人的個資被判刑入罪，照她的邏輯，如果有人在網路上貼出與陳菁徽合成的合照，就代表力挺陳菁徽洩露個資的行為嗎？他痛批這是歪理，政治人物不要做惡意連結進行政治抹黑，「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼」。

陳其邁也指，陳菁徽說李有財在某個場合與民進黨政治人物和樂融融，但當天在場參與的也有國民黨議員，按照陳菁徽的邏輯，國民黨也同樣力挺傾倒垃圾的行為？

陳其邁強調，在網路上遭人變造合成照片，就誣指這是力挺，他個人是非常的不以為然，也會用提告遏止所有的涉及犯罪的、惡質的政治抹黑操作。

更多太報報導

拍成韓劇《信號》！新亭洞「連續性侵棄屍」懸案20年偵破

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光