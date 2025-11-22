遭陳菁徽po照指控挺「月世界」涉案里長！陳其邁喊告：邏輯聽了三條線
高雄月世界遭非法傾倒廢棄物，堆積出數百噸垃圾山，國民黨立委陳菁徽日前以兩人合照指控高雄市長陳其邁與涉案里長李有財「交情甚篤」，高市府回應，面對惡意抹黑將依法提告。陳其邁今天（11/22）表示，與李有財素無往來，陳菁徽惡意連結進行政治抹黑，邏輯令人聽了三條線，他也強調，變造合成照片是犯法行為，對涉及犯罪、惡意抹黑都會提告。
陳其邁今天出席彩繪輕軌列車活動，針對陳菁徽po出的照片，他受訪表示，他個人和李有財素無往來，他在毫不知情下被變造合成照片，然後貼在李有財個人臉書上，陳菁徽用該照來惡意連結、栽贓抹黑，就是惡意的政治操作。
陳其邁表示，陳菁徽之前曾經因洩露病人的個資被判刑入罪，照她的邏輯，如果有人在網路上貼出與陳菁徽合成的合照，就代表力挺陳菁徽洩露個資的行為嗎？他痛批這是歪理，政治人物不要做惡意連結進行政治抹黑，「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼」。
陳其邁也指，陳菁徽說李有財在某個場合與民進黨政治人物和樂融融，但當天在場參與的也有國民黨議員，按照陳菁徽的邏輯，國民黨也同樣力挺傾倒垃圾的行為？
陳其邁強調，在網路上遭人變造合成照片，就誣指這是力挺，他個人是非常的不以為然，也會用提告遏止所有的涉及犯罪的、惡質的政治抹黑操作。
更多太報報導
拍成韓劇《信號》！新亭洞「連續性侵棄屍」懸案20年偵破
董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」
18藝人涉閃兵起訴！坤達遭求刑2年8月 王大陸僅1年原因曝光
其他人也在看
林俊憲南區鹽埕後援會成立 回到故鄉展現勝選氣勢
爭取民進黨2026台南市長黨內提名的立委林俊憲22日晚間回到故鄉，舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，由鹽埕北極殿主委林國義出任後援會會長，現場湧入大批鄉親熱情相挺，12位市議員到站台相挺，政治評論員黃益中特地南下到場助講，展現在地鄉親力挺的團結氣勢。中時新聞網 ・ 1 天前
「里長合成照」遭國民黨連結挺垃圾谷…陳其邁喊告再酸：邏輯聽了3條線
垃圾谷另闢政治口水戰！高雄田寮知名景點「月世界」遭傾倒數百噸廢棄物，揪出幕後主謀，竟是擁有環境工程碩士學歷的4連霸岡山區碧紅里長李有財及兒子。國民黨立委陳菁徽見獵心喜，貼出一張陳其邁與李有財的競選合成照，暗指兩人關係匪淺、力挺垃圾谷。對此，陳其邁除了痛批惡意連結提告外，今（22）日再回酸陳菁徽「這種邏輯真的是讓人家聽了三條線，聽不懂她在講什麼！」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
小情侶為鹹酥雞分手引熱議！業者搶推「365拜金套餐」 誇口：一定讓你吃不完！
近日，有網友在Dcard發文，表示日前下班發現一間新開的鹹酥雞店，決定與男友一起嘗鮮，男友更罕見大方表示自己要請客。沒想到她在帶回2人份共365元的2大盒鹹酥雞後，男友卻臉色大變，不僅怪她不懂物價，還罵她是「拜金女」、「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊？」，最終讓她氣得乾...CTWANT ・ 1 天前
旗山造勢 林岱樺：高雄不是檢調決定 (圖)
民進黨立委林岱樺（前左）投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她22日在旗山舉行造勢活動，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 1 天前
大峽谷、垃圾山連環爆！他批陳其邁包庇
[NOWnews今日新聞]高雄月世界景點附近山谷日前被發現遭棄置數百噸垃圾，變成大型垃圾山、惡臭四散，引發社會譁然。檢調追查後，指向民進黨籍碧紅里長李有財及其兒子涉案。國民黨立委羅智強批評，李有財曾與...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
肯定行政院版《財劃法》？張善政喊話需要地方與中央討論
「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同從桃園火車站，搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動，而在登上前列車前面對記者詢問，張善政「對於政院版《財劃法》看法。張善政表示，這個試算金額出來以後，大家會更放心，現在能夠有行政院版，已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是，不打算提行政院版本，有版本有總比沒有好，但是不可能100分。中時新聞網 ・ 1 天前
網傳去中國 王世堅駁斥AI假影片：沒去中國也從來不用抖音和YT
民進黨立委王世堅近期在中國社群平台爆紅，甚至有短影片指王身處中國，王世堅今（11/22）天在臉書發文駁斥相關內容，表示這是AI生成的假影片，他一直都在台灣，未來也沒有規劃去中國，而且官方社群帳號只有Facebook跟Threads。太報 ・ 1 天前
陳其邁遭控力挺世界垃圾山主嫌...高雄市府提告陳菁徽！譴責「栽贓嫁禍」、惡質抹黑
市府強調，「虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽」！放言 Fount Media ・ 1 天前
高雄垃圾山主謀是他！藍委酸綠「暖圾集團」：還要演戲多久？
高雄月世界被非法丟棄廢棄物成「垃圾山」，檢方查出幕後主嫌竟是岡山區碧紅里4連霸里長李有財，以及他的兒子李子森。立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」李有財，並貼出2人合照，不過高市府澄清照片是李男自行合成上網散布，批陳菁徽「惡質抹黑」將提告，引發一陣熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
劉若英睽違18年再度入圍角逐影后 兒子竟然送她「做自己加油」
劉若英睽違18年再度入圍角逐影后 兒子竟然送她「做自己加油」娛樂星聞 ・ 1 天前
噴鼻血了！睦那京擔任評審 火辣「脫衣」秀馬甲線｜#鏡新聞
台灣職籃PLG，最新成立的球隊洋基工程，在昨天(11/21)晚間進行啦啦隊的最終決選，最頂的韓籍啦啦隊隊長睦那京，也特別飛抵台灣擔任評審，要決定洋基女孩的最終陣容。而在決選開始之前，球團也特別舉辦睦那京的粉絲見面會，女神火辣脫衣大秀馬甲線，讓球迷興奮到模糊快要受不了了。鏡新聞 ・ 1 天前
林岱樺旗山造勢「直攻邱議瑩大本營」？ 邱：祝活動成功
民進黨立委林岱樺今（22）日在旗山舉辦第二場造勢活動，她月初在岡山的造勢，喊出3萬人次，因此今日更受矚目，至於地點旗山，向來都是同黨對手邱議瑩大本營，林岱樺也被認為，搶攻山城支持度，邱議瑩回應，祝福林...華視 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 9 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 11 小時前