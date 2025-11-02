遭陳駿季轟「私自派人清消」 中市府甩鍋「這人」聽錯指令：將嚴處

即時中心／廖予瑄報導



台中梧棲爆發非洲豬瘟案例，中央災害應變中心今（2）日召開記者會，指揮官、農業部長陳駿季卻表示，台中市政府在昨（1）日私自派人到案例豬場進行清消，導致明日恐怕無法做相關採樣，並要求中市府在今晚8時做說明。對此，中市府稍早也回應，指稱一名動保處的鄭姓人員因誤解組長指令，逕自入案例場清消，「台中市政府將嚴處。」





今日陳駿季在記者會上表示，昨日已請115名國軍弟兄，用24小時完成豬場的清消，預計可在明日採樣送驗，「因為要等消毒藥劑乾掉，才能進行採檢。」沒想到，中市府卻私自派員回到案場做清消，造成因此明日恐怕無法順利採檢送驗，「這樣的動作已違反前進應變所的相關內容。」

對此，中市府也解釋，經過調查後發現，是一名動保處鄭姓人員，今日因誤解動保處黃組長的指令，擅自進入案例場進行清消；並指出，目前調查報告已經出爐，「市府將祭出嚴格處分，不允許發生任何擾亂防疫行為。」

台中市政府強調，非洲豬瘟已進入最後關鍵期，市府與中央攜手嚴格執行第三階段防疫作為，依中央指引持續擴大採檢與封鎖範圍，全力守護台中，力拚早日清零、全面解封。

