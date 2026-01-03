遭陸媒公布衛星住家圖嗆聲 沈伯洋：邊際效益不斷降低

民進黨立委沈伯洋再度成為大陸的鎖定目標，大陸官媒及社群平台散播其住家與工作地點的衛星照片，並以言語威嚇。對此，沈伯洋今（3）日回應，這顯示解放軍軍演未獲成效，轉而進行個人攻擊，但台灣民眾對此類手法已具備識讀能力，邊際效益正不斷降低。

民進黨立委沈伯洋。（圖／中天新聞）

大陸方面近期不斷透過網路發布衛星圖像，明確標示沈伯洋位於台北大安森林公園附近的工作地點與居住地，甚至標註住家位置。陸方相關內容更嗆聲要給予「大陸科技小小震撼」，並質問「台獨頑固分子哪裡逃」，試圖製造恐懼氛圍。

廣告 廣告

針對此波攻擊，沈伯洋指出，早在軍演結束時，對岸的劇本便已啟動。他分析，原因在於軍演無效且股市上漲，加上他持續拆解國防謠言，導致對方惱羞成怒，決定直接針對個人。他形容這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版，從關聯帳號點火、內容農場炒作，再到虛假IP帶風向。

陸媒透過社群平台公布沈伯洋的住家與工作地點。（圖／翻攝自網路）

沈伯洋進一步說明，這波操作其實從1月1日就已開始，當時正值解放軍軍演期間。所謂的博主發布衛星圖後，後續轉載至YouTube及PTT等平台進行操作。他表示，這三天自己選擇靜觀其變，順便將跟風起舞的帳號進行盤點歸檔。

沈伯洋認為，發布衛星圖是意圖分化台灣社會及威嚇民眾的典型做法，可能是想在軍演後爭取一些「得分項目」。但他直言，中方可能不知道台灣民眾使用Google地圖能看得更清楚，隨著台灣人對此類資訊戰模式日益理解，這些手段所能達到的效果將如同軍演一般越來越低。

延伸閱讀

影/陸媒曝光台觀光客遊濟州島 沒購物遭導遊「破口大罵」

影/「中天小姐姐」與胡同老奶奶溫馨互動 陸媒讚「宛若祖孫」

牛彈琴：毫無疑問，這是全世界最轟動的分手大戲