遭陸懸賞涉煽動分裂 八炯：我變下個沈伯洋

大陸懸賞通告（圖／TVBS資料畫面）

大陸福建泉州公安於13號發布懸賞通告，點名網紅「八炯」和「閩南狼」，指控兩人長期在境外社交平台大量傳播反中抗中等煽動言論，涉嫌煽動分裂國家罪，並稱他們為「台獨打手」的幫凶。 公安提供的懸賞金額為5萬至25萬元人民幣（約新台幣21萬8千元至109萬元），鼓勵人們協助抓獲這兩位網紅。

大陸懸賞通告（圖／TVBS資料畫面）

閩南狼在社交媒體上回應此事，表示「風越大我越穩，誰也左右不了，不再屬於任何極端與任何人的控制，只做我認為對的事」。 八炯則在社交媒體上發文表示驚訝，「怎麼一覺醒來就變沈伯洋」，暗示自己也成為中共打壓的對象。 陸配網紅亞亞對於此次懸賞行動表示支持，並呼籲其他陸配一起來「報仇」。

梁文傑（圖／TVBS資料畫面）

陸委會副主委梁文傑警告，台灣國民若配合中共的懸賞行動，可能觸犯台灣法律。他批評中共此舉無需證據，純粹是形式上的懸賞，目的在於製造台灣社會的對立和矛盾。 民進黨立委沈伯洋此前也遭中共立案調查，並被警告一旦出國就會被逮捕。不過，他仍前往德國國會參加有關獨裁國家對民主威脅的聽證會，表示作為台灣立法委員，將為自由和民主作證，並強調台灣人不會因此退縮。 副總統蕭美琴對沈伯洋的行動表示支持，認為即使台灣國際處境艱難，仍應持續走向世界。

