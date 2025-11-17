遭陸通緝全球抓捕 沈伯洋：持續出國反擊威脅

民進黨立委沈伯洋。（本報資料照片）

民進黨立委沈伯洋被大陸以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝。對此，沈伯洋表示，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。不過藍營立委卻對此出言嘲諷，甚至說「自作自受」。沈伯洋反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該對此表態，而不是迴避。

沈伯洋指出，已要求陸委會加強宣導中國的危險性，包括李明哲僅因社群發言就被判刑的案例。沈伯洋強調，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，沈伯洋堅定表示，除了自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋表示，中國越打壓，台灣人越不應屈服；因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡100％努力，這也是國會外交的突破，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

民進黨發言人吳崢痛批，中國所謂的緝捕只是政治恐嚇，真正目的在殺雞儆猴、製造台灣社會不安。賴清德總統今早受訪時也再度對韓國瑜院長喊話「勿替侵略者找藉口」。吳崢強調，不分黨派，只要屬於同一個國家，就必須一致對外，共同面對中國對台灣的政治恐嚇。

