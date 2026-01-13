遭雷虎科技嗆告 網紅Cheap反擊：不是發律師函就能叫人閉嘴

網紅Cheap(左)最新影片提到雷虎科技，被對方喊告。翻攝Cheap臉書、YT



百萬網紅Cheap日前在YouTube頻道釋出《樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱》新影片，沒想到內容提及無人機大廠雷虎科技「掛了幾十年」「連虧多年」等語，昨天（1／12）雷虎科技大動作澄清，並強調會對Cheap提告。不過，Cheap今天（1／13）也反擊，強調內容全都是公開資料，且可受公評，也已委託律師處理，並嗆「不是發律師函就能叫人閉嘴」。

雷虎科技昨天發出聲明大動作澄清，指影片指控涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。雷虎科技強調，公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

雷虎日前也說明，針對YouTube頻道「Cheap」影片內容以聳動標題與不實資訊，影射雷虎科技淪為特定股東之金融操作工具，並否定雷虎在無人機（UAV）領域之耕耘成果。

遭雷虎科技喊告，Cheap也貼出律師函。翻攝Cheap臉書

雷虎指出，這些舉動已嚴重損害雷虎商譽及股東權益，法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

Cheap今天也在臉書發文回應，強調自己已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師處理，至於影片裡提到的增資、併購、績效，「全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務」，他也回嗆雷虎科技，「不是發律師函就能叫人閉嘴，我會積極應訴，法院見」。

Cheap最後也點名，「至於那些高潮的側翼，先記到我的小本本，之後處理。」

