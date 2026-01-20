遭雷虎科技提告求償1億！Cheap直球對決：絕不畏懼、退縮

雷虎科技正式對百萬網紅Cheap提告，其中包含違反證交法等罪嫌，並求償新台幣1億元。對此，Cheap今天回應，對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮。

Cheap遭雷虎科技求償1億元。（圖／翻攝Cheap臉書）

Cheap今天在臉書發文表示，雷虎科技大動作說要告他「操縱股價」，還求償1億元，「我能操縱股價，我還在這邊發廢文？」他在影片中唯一提到雷虎科技的地方，是稱讚其因軍工題材股價大漲，結果被稱讚的人說他「操縱股價」、「反對軍工國家隊」還要賠1億？

同時，Cheap也貼出聲明稿：

據媒體報導，雷虎科技公司對本人提起刑事告訴並求償新臺幣一億元，然而本人對於雷虎科技公司因影片內容不符合公司之期待，即動輒以刑事告訴、高額民事求償之方式恫嚇自媒體影片創作者之言論自由，並再將「嚇阻假新聞氾濫」美化包裝為要求創作者噤聲之藉口，對此實深感遺憾。

本人再次強調影片內容均有所依據，並經過大量之公開資訊進行合理查證，並請雷虎科技公司再次並仔細觀看影片11分44秒開始處

本人對於雷虎科技公司之敘述略為「雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲」，可見影片內容從未對於雷虎科技公司有任何負面之評論，然而雷虎科技公司仍堅持將莫須有之罪名加諸於本人之上，正所謂「此地無銀三百兩」，雷虎科技公司究竟欲透過訴訟達到何目的實令人費解。

更何況，雷虎科技公司發表之聲明不僅對於影片內容以穿鑿附會之方式解釋，更企圖操作輿論將本人扣上「反對軍工產業國造」之叛國形象，此行為已嚴重侵害本人及頻道之名譽及商譽。

雷虎科技近年積極投入研發無人機，以及無人艇等。（圖／宋玉寧攝）

因此，本人對雷虎科技公司所提出之民、刑事訴訟絕不畏懼，更不會因雷虎科技公司之高額求償或濫告證券交易法即退縮，雷虎科技公司既選擇以司法處理，本人必會積極應訴，一切交由司法定奪。

