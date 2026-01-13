遭雷虎科技提告！Cheap看完聲明秒吐「4字」 首度發聲反擊了

娛樂中心／陳慈鈴報導

Cheap遭雷虎科技提告，引發關注。（圖／翻攝自Cheap臉書）

百萬網紅「Cheap」日前於一支影片中，大篇幅談論雷虎科技（8033），被認為影射其淪為特定股東的「金融操作工具」，還提及前國票創投負責人陳冠如過去的績效，引發關注。雷虎科技於12日傍晚發布重訊，以4點聲明嚴正駁斥，痛批Cheap惡意抹黑無人機國家隊成果，更警告言論已涉嫌違反《證券交易法》操縱股價罪；國票金（2889）同日發出5點聲明，強調財務穩健，營運正常。對此，網紅四叉貓發現Cheap於PTT發文回應了。

Cheap於PTT發文回應。（圖／翻攝自PTT）

Cheap看完聲明稿後表示，「簡單說避重就輕」。對於聲明中提到擋下併購案是為了「股東權益」，「我說的是結果論，大都會人壽、安泰銀併購失敗，錯失國票金壯大機會」。而且安泰銀案後來法院判決程序合法，打臉了他們當時說「程序瑕疵」的理由，就算合法也沒用了，已經錯過了併購時機。

Cheap指出，聲明提到，我們都遵守《金控法》，資金調度是董事會通過的，稱不出錢是「對法規無知」，「我沒有說他們違法，我說的是『觀感難看』。他還發現聲明針對大股東為何不拿現金出來增資這個問題，完全沒回答，只強調「用子公司減資合法」，Cheap解讀「那就是承認確實在挖子公司的錢，我說這招會傷到子公司體質完全合理」。

Cheap強調，「其實真的沒講什麼」。（圖／翻攝自Cheap臉書）

Cheap還提到，時任國票創投董事長陳冠如2022年大虧4.82億元、年減210.92%，年度考績竟然拿「丁等」，這件事被認定是引用未經查證的片面資訊，是抹黑，「但這是寫在重訊和新聞媒體裡，不是我捏造的欸，難道檢討績效是惡意抹黑？」

Cheap說明，當時於影片中提及「雷虎生技」，大讚雷虎科技靠軍工題材，股價一飛衝天。「不知道他說雷虎科技幹嘛」。Cheap最後更強調，所有數據來源都是公開新聞和重訊財報，可以去看影片，其實真的沒講什麼。

Cheap特意點出雷虎科技董事長陳冠如（圖）過去任職國票創投董事長期間的績效，引發外界聯想。（圖／資料照）

【雷虎科技聲明】

針對YouTube頻道「Cheap」近日發布之影片標題:樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱，內容以聳動標題與不實資訊，惡意影射公司（雷虎科技）淪為特定股東之金融操作工具，並否定公司在無人機（UAV）領域之耕耘成果。此舉已嚴重損害公司之商譽及股東權益，特此聲明。

一、嚴正駁斥「套利工具」之說，公司專注本業經營

公司為台灣上市之合法公司，所有營運資金與股權交易均受主管機關監管。影片指控公司涉及「先個人買、再叫公司接盤」之利益輸送情節，純屬惡意虛構。公司專注模型、無人載具及醫療器材之研發製造，絕非任何個人或機構之金融炒作工具。

二、國防軍工成果不容抹黑

雷虎科技近年積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入鉅資研發軍用商規無人機及無人艇，多次通過國防部驗測並參與國內外大型展覽，技術實力有目共睹。影片創作者無視科技研發之長週期特性，僅以短期股價波動將公司之努力簡化為「題材炒作」，此種論調不僅缺乏專業素養，更對台灣國防自主產業造成打擊。

三、財務資訊公開透明，勿散布流言觸法公司及子公司雷虎生技之財務狀況，均依規定定期公告。對於影片中使用「多年虧損」、「掛了幾十年」等誇大不實詞彙，意圖製造投資人恐慌，公司深表遺憾。

四、敬告相關人士：意圖影響股價而散布流言，已涉嫌違反《證券交易法》第155條第1項第6款之操縱股價犯罪。

雷虎科技強調，公司致力於技術創新與股東價值極大化。對於網路上之惡意中傷，公司法務部門已完成蒐證，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法之告訴，並附帶民事求償，以維護公司與全體股東之權益。

【國票金5點聲明】

1. 投資報酬事實：

公司子公司國票創投持有雷虎生技（下稱該案）股票期間，雖因市場波動產生帳面評價變動，然該案投資期間經配發股利，近期經董事會決議陸續調節處分，加計股利與處分損益後，整體報酬為「正數」，並非報導所指之嚴重虧損（參照公司114年11月26日重大訊息)。

2. 投資程序合規性

國票創投投資雷虎生技，投資程序均依內外部規章辦理。若涉及關係人交易，均嚴格按《金融控股公司法》第45條規定程序辦理，遵循公司治理制度，並無不合規情形。

3. 澄清利益衝突指控

經查，國票創投初始投資雷虎生技時，陳冠如先生尚未擔任雷虎生技董事長。報導指稱「先個人名義投資再叫公司高價接盤」之言論，顯與事實不符，且嚴重誤導社會大眾。

4. 財務實力澄清

關於報導使用「經營近乎破產」一詞描述子公司，實屬流言。依據111年經簽證會計師查核財報，國票創投股東權益總值約為12.48億元，並無淨值為負數之情形（參照公司114年6月17日重大訊息)。公司114年度自結累計稅後盈餘亦較去年同期增長，財務穩健，營運正常。

5. 公司經營獲利穩定，加計歷年配發股利，提供股東長期投資報酬績效穩健，關於規劃國際票券子公司上繳母公司特別盈餘公積係歷年累積之保留盈餘，係以全體股東最大利益考量，依法辦理，謹此澄清。

