遭雷虎科技求償1億 Cheap反嗆「法院見」：能操股價還來發文？

百萬YouTuber「Cheap」日前於頻道發布影片，影射上市公司雷虎科技（8033）涉及利益輸送與金融操作，引發爭議。雷虎科技於12日發布重大訊息澄清，並於19日對Cheap提告「操縱股價」，另求償新台幣1億元，對此，Cheap也於近日公開律師聲明函正面回應，直言毫不畏懼，雙方「法院見」。

Cheap近日上傳一支探討樂天集團經營狀況的影片，影射雷虎科技為特定股東的「套利工具」。雷虎科技12日傍晚緊急發布重大訊息，嚴正否認影片中所指公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等說法，強調身為上市公司，所有資金往來與股權異動皆受主管機關嚴格監督，相關指控皆屬惡意虛構。

雷虎科技並揚言採取法律行動，Cheap於13日在社群平台貼出律師聲明函，表示已正式委律師處理相關爭議。他指出，影片內容均引用公開財報、新聞報導及法院判決，上市公司營運狀況本屬可受公評的公共事務，相關評論屬合理評論範圍，並非發出律師函就能噤聲，並以「法院見」回應。

雷虎科技於19日再度發聲明指出，為維護公司聲譽及廣大股東權益，已委託律師正式對YouTuber鄭才暐（Cheap）散布不實訊息、混淆公司與他公司情事，提起刑事告訴（包含違反證券交易法等罪嫌），並提出新台幣1億元民事求償。

Cheap今（20）日則再度於臉書發文回應，表示自己被指控操縱股價，反諷「要是真的能操縱股價，還會在這邊發廢文嗎？」他強調，影片中唯一提及雷虎科技之處，是稱其因軍工題材股價上漲，甚至還將雷虎形象畫得很帥，卻仍遭提告並求償一億元，令他無法接受。

Cheap也在聲明指出，對於雷虎科技所提出的民、刑事訴訟絕不畏懼，亦不會因高額求償或指控違反證券交易法而退縮。既然雷虎科技選擇以司法途徑解決爭議，他將積極應訴，相關爭議將交由司法機關定奪。

