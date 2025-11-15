遭電動座椅「壓斷肋骨」中國樂隊女主唱去世
[NOWnews今日新聞] 中國樂團「普通搖滾樂隊」女主唱「阿珍」解惠鈞9日在工作過程中發生憾事，胸腔遭電動座椅架擠壓，肋骨斷裂呼吸困難，送醫搶救十餘小時仍回天乏術，10日凌晨過世。
「普通搖滾樂隊」12日公開發布訃告，「阿珍」解惠鈞在9日上午在工作過程中，胸腔意外遭電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂呼吸困難，送往醫院救治，在醫師團隊搶救十餘小時後，還是回天乏術，10日凌晨永遠離開了我們。
文中也追憶說，普通搖滾樂隊成立四年以來，解惠鈞以主唱的身份，不僅高效率高質量地為樂隊創作了十餘首優秀的音樂作品，還積極投身公益、女性獨立運動、獨立音樂發展等事業，「作為她的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪」。「逃出地球，奔向宇宙」，解惠鈞女士去到更美的地方，繼續做她的音速少女。
消息傳出後，不少樂迷都相當難過，直呼：「不願相信」、「不敢相信」、「好可惜」、「阿珍一路走好」。也有人不解說，「RIP...電動座椅架是什麼」、「有人能出來說明一下嗎」。
「普通搖滾樂隊」已成立４年，風格為後龐克，於2022年底發布首張專輯《濱城勁歌金曲選集》，並於2023年展開全國巡演，足跡覆蓋南京、上海、廣州等十餘個城市。「阿珍」解惠鈞是樂隊的核心成員，擔任主唱、小提琴手，樂隊成員都是同事關係，該樂隊的特色是摒棄傳統合成器而加入小提琴演奏。
綜合中媒報導，事發地點是杭州嘉興的536藝術空間，有關部門已上門調查。當地官媒介紹，536藝術空間的多功能廳內部設置了伸縮座椅，能在劇場、展廳、走秀、影院等不同功能模式間轉換。
曾在北京奧運、冬奧等大型賽事負責體育場館座椅等設備研發與安裝的大豐公司，區域銷售經理李先生表示，這種事故發生機率非常低，很可能是忘記切斷電源，若座椅系統固定好且電源切斷的狀況下，觀眾、演員在上面不可能發生事故，但若是要轉換場地，電源啟動時還有人在座椅現場，就可能發生意外。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
日本也鬧過！義店家公審16台旅客吃5披薩 旅日網紅教潛規則
中國籲民眾別去日本！多家航空公布「機票免費退改」網熱議
館長猛料燒到中國！警告台日站一起「10000%被打」引微博熱議
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
Andy鬧翻家寧影片奪走鐘最大獎！ 上台2度哽咽：我媽說不可以害人
Andy老師15日參加走鐘獎，他以鬧翻家寧那支影片拿下「年度個人創作者獎」，他一上台先停頓了5秒，一開口感謝完走鐘獎和評審後，便開始哽咽，「這個獎對我來說是一個很大的肯定。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 15 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 13 小時前
MLB／毫無疑問！大谷翔平MVP三連霸 生涯4度奪獎皆「全票」寫史上第1人
大聯盟14日公布年度最大獎MVP，最終大谷翔平不但毫無疑問地完成MVP三連霸，生涯4度奪獎都是「全票」當選，他更是成為史上第1位在美聯和國聯都拿下至少2座MVP的球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 2 天前
沈伯洋遭大陸立案偵查！美國務院回應了
沈伯洋去年10月14日遭大陸國台辦列入「台獨頑固分子」名單。今年6月5日，香港《大公報》披露，沈伯洋父親沈土城名下的台灣兆億有限公司與中國大陸有生意往來，隨後中共中央臺辦宣布對其父名下的公司「懲戒」，禁止與中國大陸企業或個人交易。今年10月28日，大陸重慶市公安局...CTWANT ・ 14 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前