遭電動座椅「壓斷肋骨」中國樂隊女主唱去世

▲中國樂團「普通搖滾樂隊」女主唱「阿珍」解惠鈞，9日工作過程中遭電動座椅架壓斷肋骨，送醫搶救後不治身亡。（圖／翻攝自微博）

[NOWnews今日新聞] 中國樂團「普通搖滾樂隊」女主唱「阿珍」解惠鈞9日在工作過程中發生憾事，胸腔遭電動座椅架擠壓，肋骨斷裂呼吸困難，送醫搶救十餘小時仍回天乏術，10日凌晨過世。

「普通搖滾樂隊」12日公開發布訃告，「阿珍」解惠鈞在9日上午在工作過程中，胸腔意外遭電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂呼吸困難，送往醫院救治，在醫師團隊搶救十餘小時後，還是回天乏術，10日凌晨永遠離開了我們。

文中也追憶說，普通搖滾樂隊成立四年以來，解惠鈞以主唱的身份，不僅高效率高質量地為樂隊創作了十餘首優秀的音樂作品，還積極投身公益、女性獨立運動、獨立音樂發展等事業，「作為她的隊友和朋友，我們為此感到無比的驕傲和自豪」。「逃出地球，奔向宇宙」，解惠鈞女士去到更美的地方，繼續做她的音速少女。

消息傳出後，不少樂迷都相當難過，直呼：「不願相信」、「不敢相信」、「好可惜」、「阿珍一路走好」。也有人不解說，「RIP...電動座椅架是什麼」、「有人能出來說明一下嗎」。

▲中國樂團「普通搖滾樂隊」女主唱「阿珍」解惠鈞，9日工作過程中遭電動座椅架壓斷肋骨，送醫搶救後不治身亡。（圖／翻攝自微博）

「普通搖滾樂隊」已成立４年，風格為後龐克，於2022年底發布首張專輯《濱城勁歌金曲選集》，並於2023年展開全國巡演，足跡覆蓋南京、上海、廣州等十餘個城市。「阿珍」解惠鈞是樂隊的核心成員，擔任主唱、小提琴手，樂隊成員都是同事關係，該樂隊的特色是摒棄傳統合成器而加入小提琴演奏。

綜合中媒報導，事發地點是杭州嘉興的536藝術空間，有關部門已上門調查。當地官媒介紹，536藝術空間的多功能廳內部設置了伸縮座椅，能在劇場、展廳、走秀、影院等不同功能模式間轉換。

曾在北京奧運、冬奧等大型賽事負責體育場館座椅等設備研發與安裝的大豐公司，區域銷售經理李先生表示，這種事故發生機率非常低，很可能是忘記切斷電源，若座椅系統固定好且電源切斷的狀況下，觀眾、演員在上面不可能發生事故，但若是要轉換場地，電源啟動時還有人在座椅現場，就可能發生意外。

▲中國樂團「普通搖滾樂隊」女主唱「阿珍」解惠鈞，9日工作過程中遭電動座椅架壓斷肋骨，送醫搶救後不治身亡。圖為發生事故的杭州嘉興536藝術空間。（圖／翻攝自微博）

