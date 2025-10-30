遭電車撞倒「輾過」只受輕傷 福岡小三男童奇蹟生還！警曝關鍵致命點「不可能活」

男童要跨越軌道時遭進站列車撞倒「輾過」，竟只受輕傷、奇蹟生還。（示意圖，翻攝自Google Maps）

日本福岡近日發生一起電車輾人的驚魂事件，警方接獲通報，有一名8歲的小學三年級男童，在穿越軌道時遭進站的電車撞倒，跌在鐵軌上，遭電車輾過。然而電車緊急煞車後，男童竟從底下自己爬出來，只受到輕傷。

《讀賣新聞》等日本媒體報導，福岡縣中間市的筑豊電鐵昨（29日）傳出有男童遭列車撞上的意外，警方當天上午7點45分接獲110報案電話指出，在希望之丘高中前站有一名8歲的小三男童，在上學途中要穿越電車軌道，但似乎沒有注意到列車即將進站，就直接走上鐵軌。

列車駕駛發現男童闖入行駛路線，急忙剎車，但為時已晚，男童遭車頭撞倒後，跌在軌道上，列車仍繼續往前移動，「輾過」了男童。沒想到當列車停下後，男童竟然自己從車底爬出來，只受到輕微的擦傷。

男童要跨越軌道時遭進站列車撞倒「輾過」，竟只受輕傷、奇蹟生還。（翻攝自YouTube RKB毎日放送NEWS）

男童向母親表示：「我看到火車就想往回走，但還沒來得及，就車被撞了」。筑豊電鐵公司說明，該路線鐵軌之間的寬度有1.4公尺，列車離地面最近約23公分；原來男童幸運地跌在列車和鐵軌中間的縫隙，才讓他意外逃過一劫。警方透露，如果男童跌在軌道上的時候，身體有任何一部分碰到鐵軌，他都不可能存活。

