遭霸凌痛扁到全身傷！盧廣仲「躲棉被裡唱歌」挺過低潮

「三金歌王」盧廣仲擔任家扶「傳愛過好年」愛心大使，今（16）日出席公益活動，得知9成弱勢兒少認為家庭經濟困難對自己心理情緒有所影響；他也分享自身經驗，提到國小時曾遭遇言語和肢體霸凌，被打到身上都是瘀青、難過痛哭。

盧廣仲說自己從小個性內向、沒自信，因此朋友也不多，被霸凌後不敢告訴爸媽，他靠著與個性雷同的鄰居一起打籃球，彼此重拾自信；也會躲在房間裡唱歌抒發情緒：「我都是用棉被蓋著頭，在枕頭裡跟著電台音樂練唱！」

盧廣仲表示，過去需要把吉他抱在胸前才有安全感，出道17年終於學會放下：「在接觸樂器之後，才慢慢地建立起信心，發現其實也有自己能做到的事情。當只能看見自己的缺乏時，會變得更加沒有自信，需要重新找到自己的價值，才能脫離這個惡性循環。」老家附近的廟宇和松樹也是獲得能量的來源，笑稱躲在神桌底下跟虎爺關係滿好的。

