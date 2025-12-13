遭韓國瑜拒絕茶敘 賴清德回「知道他有難言之隱」請再考慮一下

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

面對藍白近期提出一連串爭議法，總統賴清德預計下週一邀請行政院、立法院及考試院長進行茶敘。不過，韓國瑜昨已表達不克出席。對此，賴清德今（13）日表示，知道韓院長有難言之隱，但請他再考慮一下，希望韓院長能夠參與。

賴清德回應，當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題，除了行政院、其他院際，當然也希望立法院能夠參加。（資料照）



總統府發言人郭雅慧昨日表示，為因應當前包括財劃法、反年改等多項修法對於國家憲政民主與財政健全之挑戰，並促進行政、立法等部門對話，總統預定在下週一（15日）上午10時30分，邀請3院長於總統府進行國政茶敘。

不過，總統府發言人郭雅慧也說，對於韓院長忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

賴清德今早出席114年宏道獎頒獎典禮。他會前受訪回應，當然希望韓院長能夠參與，因為國家的重大議題，除了行政院、其他院際，當然也希望立法院能夠參加，所以他們希望韓院長能夠再考慮一下。「那我們知道韓院長也有難言之隱啦，不過請他再思考一下。」

